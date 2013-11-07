中国期市：淡季补库需求拉动螺纹钢反弹行情，但高度料有限

路透北京11月7日 - 在中国钢材消费淡季来临之际，上海期货交易所 螺纹钢期货近日展开一波反弹，尽管有现货市场价格上涨支持，不过多空 分歧明显，钢价后市反弹高度料有限。 临近中共十八届三中全会，中国期货市场整体进入平淡维稳的行情， 资金面亦相当淡静。螺纹钢主力1405合约 收涨0.66%，至每吨3,6 79元人民币，较10月底的低点上涨近3%。大商所铁矿石期货主力合约1405 合约 小幅上涨0.11%。 上海中期钢材分析师黄慧雯指出，这一轮螺纹钢的反弹行情主要是受 到现货市场价格上涨以及补库存需求的提振推动，但现货成交量没有明显 的起色，且今日早晨出现明显增仓，但到下午又减仓得非常明显，这一波 动显示多空分歧异常剧烈。 “现在期货价格普遍偏弱，本轮钢材价格反弹是现货起到主导推动作 用...多头的拉涨意愿比较强，短期上涨可能性比较大，但V字的可能性很 小，反弹有限。”黄慧雯指出。 她认为，主力合约在本轮反弹中如果能达到每吨3,750元应该就已经 很不错了，如果不出现特别大的利好，不大可能触碰到3,800元。 亦有分析师认为，后期可关注环保、冬储、三中全会等因素，看此轮 反弹能否演变成反转。 螺纹钢期货本轮反弹始于主力合约换月开始，10月28日螺纹钢主力合 约触及每吨3,575元的逾四个月低点后开始反弹，主要受益于国内现货库 存连续下降传递出的积极信号。 11月以来，现货钢材价格持续拉涨，月初短短几天上海螺纹钢均价涨 幅为100元/吨，北京地区螺纹钢均价涨幅高达200元/吨，螺纹钢期货主力 合约1405也在近几个交易日内亦随之连续走强。 数据显示，截至上周五，全国35个主要市场螺纹钢库存量为550.02万 吨，减少18.35万吨；线材库存量为141.88万吨，减少5.69万吨。而从全 国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看， 全国综合库存总量为1387.65万吨，减少37.24万吨，降幅为2.61%。 中国期市主要品种收盘信息： 交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1401 51,490 -0.06 263,134 黄金(au) 1312 260.80 0.42 62,458 螺纹钢 (rb) 1405 3,679 0.66 1,501,678 橡胶 (ru) 1405 19,615 0.77 157,654 大商所 豆粕 (m) 1405 3,222 0.16 1,591,406 豆油 (y) 1405 7,202 -0.30 824,642 焦炭 (j) 1405 1,593 -0.19 261,166 郑商所 白糖 (sr) 1405 5,169 -0.25 292,552 棉花 (cf) 1405 18,550 -0.08 52,228 中金所 沪深300(if) 1311 2,349.4 -0.25 68,538 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完） (发稿 李文科; 审校 黄凯)