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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 15:59 BJT

中国期市：淡季补库需求拉动螺纹钢反弹行情，但高度料有限

路透北京11月7日 - 在中国钢材消费淡季来临之际，上海期货交易所
螺纹钢期货近日展开一波反弹，尽管有现货市场价格上涨支持，不过多空
分歧明显，钢价后市反弹高度料有限。
    
    临近中共十八届三中全会，中国期货市场整体进入平淡维稳的行情，
资金面亦相当淡静。螺纹钢主力1405合约 收涨0.66%，至每吨3,6
79元人民币，较10月底的低点上涨近3%。大商所铁矿石期货主力合约1405
合约 小幅上涨0.11%。
    
    上海中期钢材分析师黄慧雯指出，这一轮螺纹钢的反弹行情主要是受
到现货市场价格上涨以及补库存需求的提振推动，但现货成交量没有明显
的起色，且今日早晨出现明显增仓，但到下午又减仓得非常明显，这一波
动显示多空分歧异常剧烈。
    
    “现在期货价格普遍偏弱，本轮钢材价格反弹是现货起到主导推动作
用...多头的拉涨意愿比较强，短期上涨可能性比较大，但V字的可能性很
小，反弹有限。”黄慧雯指出。
    
    她认为，主力合约在本轮反弹中如果能达到每吨3,750元应该就已经
很不错了，如果不出现特别大的利好，不大可能触碰到3,800元。
    
    亦有分析师认为，后期可关注环保、冬储、三中全会等因素，看此轮
反弹能否演变成反转。
        
    螺纹钢期货本轮反弹始于主力合约换月开始，10月28日螺纹钢主力合
约触及每吨3,575元的逾四个月低点后开始反弹，主要受益于国内现货库
存连续下降传递出的积极信号。
    
    11月以来，现货钢材价格持续拉涨，月初短短几天上海螺纹钢均价涨
幅为100元/吨，北京地区螺纹钢均价涨幅高达200元/吨，螺纹钢期货主力
合约1405也在近几个交易日内亦随之连续走强。
    
    数据显示，截至上周五，全国35个主要市场螺纹钢库存量为550.02万
吨，减少18.35万吨；线材库存量为141.88万吨，减少5.69万吨。而从全
国线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧板卷、中厚板五大品种库存总量来看，
全国综合库存总量为1387.65万吨，减少37.24万吨，降幅为2.61%。    
    
 中国期市主要品种收盘信息：                                     
                                                    
 交易所   品种         合约      最新     涨跌幅%    持仓量(手)
 上期所   沪铜(cu)     1401      51,490     -0.06       263,134 
          黄金(au)     1312      260.80      0.42        62,458 
          螺纹钢 (rb)  1405       3,679      0.66     1,501,678 
          橡胶 (ru)    1405      19,615      0.77       157,654 
 大商所   豆粕 (m)     1405       3,222      0.16     1,591,406 
          豆油 (y)     1405       7,202     -0.30       824,642 
          焦炭 (j)     1405       1,593     -0.19       261,166 
 郑商所   白糖 (sr)    1405       5,169     -0.25       292,552 
          棉花 (cf)    1405      18,550     -0.08        52,228 
 中金所   沪深300(if)  1311     2,349.4     -0.25        68,538 
                                                    
 注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指数期
 货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨（完）
 
 (发稿 李文科; 审校 黄凯)

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