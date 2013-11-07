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市场报道 | 2013年 11月 7日 星期四 15:50 BJT

《汇市简讯》ECB会议前欧元/美元走势陷入胶着

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* 欧元/美元目前报在1.3500-29之间，稍后将迎来欧洲央行会议

* 欧元空头目前在寻找12月降息的信号，以保持空方观点

* 美国初请失业金和GDP数据当下或为更大的风险因素

* 投机客依照PMI数据一直倾向于美元多头。(完)

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