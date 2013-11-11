《即时观点4》中国10月新增信贷及社会融资均回落，政策料维持稳中偏紧

路透北京/上海11月11日 - 中国人民银行周一公布数据显示，10月新增人民币贷款5,061亿元，低于此前路透6,000亿元的调查中值；当月末广义货币供应量(M2) 同比增长14.3%，与路透调查中值一致。

央行数据并显示，10月末人民币贷款余额70.79万亿元，同比增长14.2%，路透调查中值为14.3%。

而10月社会融资规模为8,564亿元人民币，比上年同期减少4,342亿元。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 主要数据: --中国10月新增人民币贷款5,061亿元，路透调查中值为6,000亿元 --10月末M2同比增长14.3%，路透调查中值为14.3% --10月末人民币贷款余额同比增长14.2%，路透调查中值为14.3% 欲浏览10月数据详情，请点选 以下为市场人士的评论:

--海通证券副总裁 首席经济学家 李迅雷

从10月经济金融数据看，信贷投放受到一定抑制，而10月M2增速较上月反弹，高于年初13%的预定目标，全年经济增速维持在7.6%问题不大，通胀有点上行压力，这么看四季度货币政策总体中性偏紧没有什么悬念，货币政策也要帮助金融机构去杠杆化。

--国泰君安证券宏观分析师 薛鹤翔

信贷数据以及社会融资数据感觉与经济基本面数据稍有背离，与央行导向性控制的意图不可分割，同时也与四季度季节性因素有点关系。而对于m2数据仍在增长，可能受外部资金流入影响较大，比如外汇占款数据持续增长，因为这个不是央行所能控制的范围。

此外，在10月资金成本较高的情况下，也在一定程度限制了机构的融资需求。当前宏观经济企稳迹象还是比较明显，但在央行偏紧政策较为明确的背景下，预计未来社会融资规模以及信贷数据大幅增长的概率不大。

--交通银行金融研究中心研究员 徐博：

10月新增人民币贷款仅5,000多亿元，远低于市场预期，比上月少增2,800亿元，余额的同比增速也有所下降，显示第四季度信贷投放在趋缓，这和10月份银行资金面偏紧相关。

因为外贸状况较好，我们预计外汇占款当月将是正增长，但央行在公开市场上主要是净回笼操作，且10月初财税上缴较多，10月末存款余额净减少较为明显，导致对贷款限制也较大。

在央行提到信贷扩张压力较大，强调要规范同业业务和降杠杆后，我们判断四季度各行的信贷投放计划会偏少，不过10月当月信贷压缩过于明显，四季度信贷投放可能会是先紧后松，12月份信贷会略有好转，但整体第四季度的信贷增速是趋缓的状况。

--三菱东京日联银行(中国)首席金融市场分析师 李刘阳：

M2同比增长率虽然小幅上涨，但是绝对水平比上个月减少了7,000多亿。去年10月的M2也减少了7,200亿左右，这是理财重新出表的季节性影响。调控的作用主要体现在社会融资，8,500多亿的社融总量，5,000亿的贷款，非贷的部分仅增加3,000亿，无论是信托贷款、银票还是企业债都比前几个月有了明显的回落。

今年前三季度，无论是信贷还是其他非贷融资，扩张速率都超过了央行的预计。在保增长的压力较小的背景下，2013年的最后两个月的社会融资可能会继续受到政策压制。一方面是央行维持中性偏紧的公开市场操作，将资金成本维持在一个较高的水平。另一方面，监管可能会针对非标融资过量出台新的调控政策。

--澳新银行中国经济师 周浩：

整体而言，10月份的数据还是符合预期的，中国央行紧平衡的货币政策达到了预期的效果，贷款和社会融资规模的各类数据环比均出现回落。

M2的绝对规模从9月份的107.74万亿元，下降到10月份的107.02亿元，也说明货币供应量随着社会融资规模的回落，出现了收缩。至于M2同比增长14.3%，比上个月还高0.1%，这是因为是受基数的影响，去年10月份的M2增速相对较低。

不过暂时压缩的非标类业务未来仍有可能反弹，同步引致货币供应量有反弹压力，年内央行货币政策放松的空间仍然不大。

--广发银行高级交易员 颜岩：

10月社会融资规模8,500多亿，累计增速回落至14%，而上月为19%。如此快速的下降可以看出央行在流动性总量控制方面的政策思路。信托贷款、企业债券融资同比大幅减少，有监管方面的原因，也有市场的客观影响。

当月M2增速依然较高，基数较低导致其增速很难快速下降。央行对社会融资的控制会继续压低M2。政策方面，考虑到M2的控制难度较大，预计央行会继续保持稳中偏紧的思路。而鉴于实体经济目前运行情况良好，不排除会在公开市场采用正回购等方式继续进行微调。

--兴业银行资金营运中心宏观分析师 肖丽：

10月新增贷款好低，社会融资规模也低得恐怖，但M2同比还是到了14.3%，外汇占款应该不会少。假如不控制非信贷，M2说不定会到14.5%以上。为了控制货币目标，管理层会通过各途径收紧，类似6、7月份，流动性紧张一些，非信贷类就会收缩。本月非信贷类只有3,000多亿元，比8、9月份低好多，也就比6、7月份高一点。

不过，6、7月主要是压票据，5到7月基本上是压无可压了，除去票据，现在信托和委托贷款总量还不如6月呢。委托跟房贷、公积金有关，还可以；信托跟之前比，起码对折了，以前起码1,000多亿，10月才400多亿。

预计11和12月，贷款和融资规模都跟10月差不多。全年信贷9万亿元左右，M2控不到13%，能到13.5%就很好。要控制M2，管理层肯定会通过各种办法去金融机构杠杆，货币政策报告也有专门提到同业这块。

--南京证券固定收益分析师 杨浩：

数据表明，信贷和社会融资规模都是央行控制的结果，但是M2不降反升了，除了信贷这个口子，银行现在有能力通过其它渠道投放资金，在监管和控制方面难度也比较大。

目前来看，年内13%的目标尚难达到，而控制在14%还是比较可能的。因此，总体而言，央行是想控制规模，在收紧货币，表面上是控制住了，但是很难阻止银行通过其它渠道投放资金，比如说通过非标类产品投向地产跟城投领域。

--中信建投证券宏观分析师 王洋:

10月信贷规模稍有些低，不排除一定程度上受到了资金紧张的制约。分结构看，居民中长贷还是可以的，但企业中长贷不太好，后者可能会影响到投资。

另外，近期金融市场资金和现券收益率的波动增加，如果这种情况不能得到有效控制，从融资规模和资金成本角度来讲，对经济会有偏负面的影响，比如对实体经济资金可获得性、成本等。

这个月M2还是挺高，这可能和外汇占款趋势回升有关系，今年实现年度目标的可能性比较小了。结合此前已公布的其他经济指标，中国经济复苏还在延续，在此情况下，货币政策方面，央行应该还是会维持一个中性偏紧的取向，以达到实现经济结构调整的目的。

--招商银行金融市场部债券分析师 田嘉超:

前三季度的信贷增量已经不小，而且9月的7,000多亿也是超过市场预期，所以四季度应该会对新增信贷有所控制，整个四季度都不会特别高；10月社会融资规模较低，一方面与控制非标融资有关，而且资金成本在10月也有所上行，也对发债需求等有影响。

央行应该还会延续目前的态度，可能在央行的眼里市场上没有那么缺钱，觉得没有必要去继续做逆回购，为市场提供资金；除非是资金利率短期出现大幅上行，央行会有所动作，但如果相对比较平稳，逆回购短期内可能还会暂停。 **相关背景**

--中国央行最新发布的货币政策执行报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。

--中国总理李克强此前在有关经济形势报告讲话中亦指出，就货币来说，中国的广义货币供应量M2的余额3月末超过了100万亿元，已经是GDP的两倍了。换句话说，就是“池子”里的货币已经很多了，再多发票子就有可能导致通货膨胀。

--中国央行网站新增“常备借贷便利（SLF）”栏目，令管理流动性的这一政策工具更具权威性，其并与公开市场操作一起，令货币政策工具进一步完善。数据显示，6月至9月常备借贷便利操作余额分别为4,160亿、3,960亿、4,100亿和3,860亿元人民币。