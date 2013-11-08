《台湾金融市场一周展望》台股料下探季线8,200点支撑，关注中国三中全会

标题新闻：南非3月外汇储备净额从2月的415.06亿美元降至414.19亿，总额小降至465.88亿-央行
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* 欧美股市回档，拖累亚股跌至四周低位
* 市场等待非农就业数据公布
* 三中全会预示中国未来十年改革方向
* 汇市预料仍在29.4附近稍向上盘整，外资动见观瞻
记者 高洁如
路透台北11月8日 - 欧洲央行意外降息举措和美国亮丽的经济成长数字，市场如数以利空解读，周五拖累亚股跌至四周新低。尽管各方对今晚美国将公布的非农就业数据仍然观望，但全球股市进一步回档修正的氛围已然形成，下周台湾股市料难免下探季线支撑。
美国道琼股指 日前创下纪录高位后周四收跌1%，然年内涨幅仍达19%，分析师认为，美股即便是拉回5-10%也都可视为多头行情中健康的修正；反观台股 因已领跌各国股市，目前下方季线的8,200点仍是有效的支撑。
〞一句话，其实就是(美国)股市过热了。连GDP（国内生产总值增速）2.8%这样的消息都没办法拉抬股市，非农就业数据能有什么影响？〞元大宝来投信副总经理刘兴唐说。
他并认为，昨天的欧洲央行意外降息一码至基准利率0.25%的历史低点，透露出欧洲央行对基本面的看空，不利欧股后续发展。但是，只要欧、美股市不发生系统性风险的失控性下挫，美股适当降温后，台股仍有望延续今年以来以基本面个股表现至上的惯性。
元大宝来并预估，下周区间下档在8,100-8,200点、区间上缘在8,500点。
路透调查的分析师预估，上月美国非农就业岗位增加12.5万个，增幅小于9月的14.8万。这将远低于17.8万的今年1-9月平均增幅。预计失业率从9月的近五年低点7.2%小升至7.3%。
**三中全会看中国未来十年**
台新投顾总经理庄明书也表示，虽然市场关注非农就业数据，不过预料对台湾金融市场的影响料不致过大，倒是政治面的消息--中国三中全会后所提的改革方向，或将对两岸关系长期发展相当重要，值得密切关注。
中国十八届三中全会将于11月9日(周六)至12日(下周二)在北京召开。以往三中全会常常是中国实现经济变革的重大转折。
庄明书说，〞三中全会会推出一些改革，先前传出的一些负面的消息市场已经price in（反应）了，...它至少不会是利空。〞
中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声此前表示，这次三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。国务院总理李克强也强调将全面深化改革。
**外资卖超，美元或有机会稍走高**
台股下挫，外资也有汇出动作。证交所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超14.55亿台币，连两日卖超。
尽管外资开始卖超股市，不过国际投资人的眼光仍放在美国QE(量化宽松)终将退场的焦点，国际资金已缓步移往成熟市场--美国、欧洲与日本。而东北亚如韩国及台湾，由于产业出口市场与美欧等相关连动性高，加以经常帐高额顺差、财政健全、外债比率低，仍将成为资金回流成熟市场之外的另一选项。
摩根亚洲基金经理人颜荣宏也说，由于市场对美国与中国经济转强的预期增加，搭配季节性出口旺季效应，对出口导向经济体，如台湾、韩国的短期经济增速与经常帐改善仍具有正面助益，东北亚仍大有受惠空间。
而台湾汇银人士认为，由于美国日前公布的GDP数字较预期好很多，因此不排除非农就业数据遭到低估。若就业增加人数较预期好，不排除市场可能再度升高美联储在12月即提出量化宽松政策退场的期待--这将令国际美元再度走强。
〞台币大概变化不会太大，（美元）最多朝向29.450靠拢，29.500也上不去。〞一位小型民营银行人士表示。
他们表示，毕竟第四季还是出口厂商抛汇的旺季，近期台币在29.42以上即有陆续出笼的卖压，因此即便国际美元重拾强势，预料也难以越过29.5以上的水位。至于下方29.400则有央行力守，预料短期美元不易跌破这个水位。
债市方面，交易员认为，基于美国量化宽松(QE)明年退场的可能性还是很高，目前台债主流券殖利率下档幅度有限，市场静待攸关美国QE退场时机的美国非农就业报告结果，料下周五年公债102/11交易区间先看1.08-1.13%、10年期公债102/10殖利率区间1.68-1.75%。
他们表示，近期美国公布的经济数据并未反应出美国政府关门的影响，市场对美国10月非农就业数据的预期有点低估，目前预期10月美债殖利率再往下空间有限，下周台债料随美债区间整理。
此外，10年期102/10增额公债将于下周三(13日)展开发行前交易。也有票券交易员提及，美国非农就业报告若明显优于预期，不排除QE早退的声浪将再转强，加以下周10年增额券展开发行前交易，此皆不利于台湾债市，下周10年券殖利率料将向上整理，五年券殖利率则是陷入整理的机率较高。(完) (审校 张喜良)
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300
路透上海4月7日 - 中国央行公开市场连10日暂停逆回购操作，本周净回笼1,000亿元人民币。分析人士表 示，月初资金面转松，例行缴税一度添扰但银行出资意愿明显改善，央行释放中性偏紧政策信号不改，未来逆 回购何时重启还将视资金变化情况及外围动向等多重因素而定。 他们认为，国内各项资产泡沫此消彼长，而美联储最新收缩资产负债表的表态亦释放收紧信号，内外因素 夹击下预计央行货币政策偏紧取向难扭转；4月中下旬流动性虽面临缴税和MLF到期扰动，但料整体降杠杆路上 ，资金面维持紧平衡将常态化。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) ------------------------------------------