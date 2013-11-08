《台湾金融市场一周展望》台股料下探季线8,200点支撑，关注中国三中全会

* 欧美股市回档，拖累亚股跌至四周低位

* 市场等待非农就业数据公布

* 三中全会预示中国未来十年改革方向

* 汇市预料仍在29.4附近稍向上盘整，外资动见观瞻

记者 高洁如

路透台北11月8日 - 欧洲央行意外降息举措和美国亮丽的经济成长数字，市场如数以利空解读，周五拖累亚股跌至四周新低。尽管各方对今晚美国将公布的非农就业数据仍然观望，但全球股市进一步回档修正的氛围已然形成，下周台湾股市料难免下探季线支撑。

美国道琼股指 日前创下纪录高位后周四收跌1%，然年内涨幅仍达19%，分析师认为，美股即便是拉回5-10%也都可视为多头行情中健康的修正；反观台股 因已领跌各国股市，目前下方季线的8,200点仍是有效的支撑。

〞一句话，其实就是(美国)股市过热了。连GDP（国内生产总值增速）2.8%这样的消息都没办法拉抬股市，非农就业数据能有什么影响？〞元大宝来投信副总经理刘兴唐说。

他并认为，昨天的欧洲央行意外降息一码至基准利率0.25%的历史低点，透露出欧洲央行对基本面的看空，不利欧股后续发展。但是，只要欧、美股市不发生系统性风险的失控性下挫，美股适当降温后，台股仍有望延续今年以来以基本面个股表现至上的惯性。

元大宝来并预估，下周区间下档在8,100-8,200点、区间上缘在8,500点。

路透调查的分析师预估，上月美国非农就业岗位增加12.5万个，增幅小于9月的14.8万。这将远低于17.8万的今年1-9月平均增幅。预计失业率从9月的近五年低点7.2%小升至7.3%。

**三中全会看中国未来十年**

台新投顾总经理庄明书也表示，虽然市场关注非农就业数据，不过预料对台湾金融市场的影响料不致过大，倒是政治面的消息--中国三中全会后所提的改革方向，或将对两岸关系长期发展相当重要，值得密切关注。

中国十八届三中全会将于11月9日(周六)至12日(下周二)在北京召开。以往三中全会常常是中国实现经济变革的重大转折。

庄明书说，〞三中全会会推出一些改革，先前传出的一些负面的消息市场已经price in（反应）了，...它至少不会是利空。〞

中共中央政治局常委、全国政协主席俞正声此前表示，这次三中全会将主要研究全面深化改革问题，其范围和力度都将是空前的。国务院总理李克强也强调将全面深化改革。

**外资卖超，美元或有机会稍走高**

台股下挫，外资也有汇出动作。证交所周五资料显示，外资及陆资在台股卖超14.55亿台币，连两日卖超。

尽管外资开始卖超股市，不过国际投资人的眼光仍放在美国QE(量化宽松)终将退场的焦点，国际资金已缓步移往成熟市场--美国、欧洲与日本。而东北亚如韩国及台湾，由于产业出口市场与美欧等相关连动性高，加以经常帐高额顺差、财政健全、外债比率低，仍将成为资金回流成熟市场之外的另一选项。

摩根亚洲基金经理人颜荣宏也说，由于市场对美国与中国经济转强的预期增加，搭配季节性出口旺季效应，对出口导向经济体，如台湾、韩国的短期经济增速与经常帐改善仍具有正面助益，东北亚仍大有受惠空间。

而台湾汇银人士认为，由于美国日前公布的GDP数字较预期好很多，因此不排除非农就业数据遭到低估。若就业增加人数较预期好，不排除市场可能再度升高美联储在12月即提出量化宽松政策退场的期待--这将令国际美元再度走强。

〞台币大概变化不会太大，（美元）最多朝向29.450靠拢，29.500也上不去。〞一位小型民营银行人士表示。

他们表示，毕竟第四季还是出口厂商抛汇的旺季，近期台币在29.42以上即有陆续出笼的卖压，因此即便国际美元重拾强势，预料也难以越过29.5以上的水位。至于下方29.400则有央行力守，预料短期美元不易跌破这个水位。

债市方面，交易员认为，基于美国量化宽松(QE)明年退场的可能性还是很高，目前台债主流券殖利率下档幅度有限，市场静待攸关美国QE退场时机的美国非农就业报告结果，料下周五年公债102/11交易区间先看1.08-1.13%、10年期公债102/10殖利率区间1.68-1.75%。

他们表示，近期美国公布的经济数据并未反应出美国政府关门的影响，市场对美国10月非农就业数据的预期有点低估，目前预期10月美债殖利率再往下空间有限，下周台债料随美债区间整理。