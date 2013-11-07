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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 16:11 BJT

路透基点：台新银行为御盟晶英酒店启动13亿台币贷款案--RLPC

路透香港11月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，牵头行兼簿记行台新银行已启动御盟晶英酒店股份有限公司的13亿台币(4,400万美元)七年期定期贷款案。

这笔贷款由御盟建设股份有限公司董事长提供担保，分为A部分4.3亿台币子弹式贷款，用于再融资，以及B部分8.7亿台币分期偿还贷款，用于建设融资。A部分贷款以土地作为担保。

两部分贷款的利率均为较一年期邮政储蓄利率加码112个基点。

银行受邀以三个层级参贷：承贷3.9亿台币或以上者获牵头行兼簿记行头衔，和35个基点的前端费。承贷2.6-3.89亿台币者，获牵头行头衔，和21个基点的费用。承贷1.3-2.59亿台币者，获14个基点的费用。

回复截止日期为12月2日。

御盟晶英为台湾西南部高雄市正在建设中的一个酒店。该公司由御盟建设所有，由晶华丽晶酒店集团管理。(完)

(编译 杜明霞；审校 王兴亚)

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