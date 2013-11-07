路透基点：台新银行为御盟晶英酒店启动13亿台币贷款案--RLPC

两部分贷款的利率均为较一年期邮政储蓄利率加码112个基点。

银行受邀以三个层级参贷：承贷3.9亿台币或以上者获牵头行兼簿记行头衔，和35个基点的前端费。承贷2.6-3.89亿台币者，获牵头行头衔，和21个基点的费用。承贷1.3-2.59亿台币者，获14个基点的费用。