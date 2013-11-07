香港股市：收低，中国金融股受改革传闻打击

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港11月7日 - 香港股市周四收在10月底以来最低水准，中国金融股跌势加剧，此前媒体报导称周末展开的中国第18届三中全会可能会提出改革。
恒生指数 下跌0.7%至22,881.0点，为10月29日以来最低收位，恒生国企指数 跌0.8%。
联想集团 上涨2.1%，该公司稍早公布7-9月净利跳增逾三分之一，因公司持续扩大智能手机和数据服务器业务。(完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。