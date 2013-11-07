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货币新闻 | 2013年 11月 7日 星期四 16:14 BJT

香港股市：收低，中国金融股受改革传闻打击

路透香港11月7日 - 香港股市周四收在10月底以来最低水准，中国金融股跌势加剧，此前媒体报导称周末展开的中国第18届三中全会可能会提出改革。

恒生指数 下跌0.7%至22,881.0点，为10月29日以来最低收位，恒生国企指数 跌0.8%。

联想集团 上涨2.1%，该公司稍早公布7-9月净利跳增逾三分之一，因公司持续扩大智能手机和数据服务器业务。(完)

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