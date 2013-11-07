金属期市：伦铜脱离四周低点，市场关注美国就业报告和中国三中全会

“供给增速相当大，明年一年也可能保持下去。不过中国的需求在第三季加快，我们认为将放缓，主要是因为信贷较为吃紧，”他说。

周六开始中共将举行为期四日的十八届三中全会。

“期待很高，不过出炉的东西都会被积极解读。我不知道这是不是足以将铜价带离目前的区间，”他补充道。

0716GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 上涨0.51%，报每吨7,151.25美元；昨日下跌0.6%。

周三铜价曾跌至10月10日以来的最低每吨7,093美元。

上海期货交易所主力1月期铜合约 削减稍早跌幅，接近收平，报每吨51,490元人民币，稍早曾触及逾一周低点。

周三的一份调查显示，全球经济增速在10月加快至32个月高位，支撑了铜价。(完)

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