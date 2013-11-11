路透专访：中国凯石借合资瞄准QFII，拟募2-5亿美元基金--总经理

* 凯石高泰合资后，瞄准QFII顾问业务

* 已与数家主权基金和养老基金接触，年内会有进展

* 明年初计划发行QFII基金，首期规模2-5亿美元

作者 林琦

路透上海11月11日 - 中国知名私募证券基金--上海凯石投资益正资产管理公司正将业务重点转向海外市场。其与欧洲高泰基金(Gottex) 上周成立合资公司后，盯上了海外养老基金、主权基金等合格境外机构投资者（QFII）的钱袋子，希望能成为这些大机构的投资顾问，帮他们管钱；并计划明年初在海外发行专门投资大陆证券市场的美元基金。

公司总经理陈继武在接受路透电话专访时指出，凯石正在协助高泰基金申请中国的QFII资格，待高泰获得QFII资格和额度后，然后在海外发起成立QFII基金，首期募资规模可能在2-5亿美元。

“海外机构过去不了解凯石，但他们了解Gottex，而且Gottex本身也有客户资源。”他表示，目前凯石已与一些主权基金和养老基金等QFII机构进行接触，预计年内就会有进展。

凯石上周三宣布其与欧洲知名基金管理人高泰合资，为中国及全球投资者提供投资管理咨询服务。目前相当多QFII机构并不在中国设立专门的研究和投资分支，而是聘请国内公募基金或私募基金作为其投资顾问。

高泰基金是全球领先的另类资产管理公司，业务分布于欧洲、美洲及亚洲。凯石与高泰的合资将是中国证券私募基金业中首家合资公司。而明年一季度，凯石及高泰若能联手发行首只海外美元基金，那无疑又是一个重大的里程碑。

“我感觉是目前国际热钱在撤出，但长线资金对中国兴趣越来越浓厚...7%的增速在全球还是挺高的。”他说，明年初计划推出的海外基金，将专注于追逐中国大陆市场的投资机会，这正是凯石投资团队所擅长的。

因全球经济的减速以及中国政府强力推进经济结构转型，中国经济自去年开始明显减速，去年国内生产总值增7.7%，政府设定今年增长目标为7.5%。有经济学家预计，未来几年中国政府设定的增长目标可能降至7%。

据咨询机构好买基金的数据，凯石投资管理的阳光私募基金--凯信1号今年以来的绝对收益达41%。而同期A股市场标杆指数沪综指 今年来累计下跌7%。

**在海外机构中闯名声**

随着中国居民收入的快速增长，包括银行理财、基金、信托、券商等在内的泛资产管理领域已是一个数十万亿元人民币规模的市场，私募证券基金无疑亦将获得无限的商机。

不过，陈继武坦承，私募基金管理公司在国内发展的春天还未到来，首先是在申请管理保险资金、社保基金等大机构资金时，民营基金就会遇到“玻璃门”；其次，基金的主要出资人--国内民营企业仍普遍存在暴利心态，不太能承受因市场周期波动而带来的业绩亏损。

他说，证券市场总有潮起潮落，民营企业一则没有资产配置的概念，二则太追求绝对收益，一旦出现亏损，即使是跑赢大盘，就会对管理人多加指责。而海外机构的操作理念已趋成熟，大多追求长线投资和稳定收益，这与凯石的理念相当符合。

陈继武先后担任南方基金公司基金经理、中国人寿资金运用中心基金投资总监及富国基金公司副总经理，2008年参与组建了上海凯石投资。

他预计，凯石若在QFII机构顾问领域有不错的进展，对其开展国内业务亦相当有利。“中外合资后，我们能够帮外国养老基金、外国主权基金管钱，你的钱交不交给我？”

据中国国家外汇管理局最新数据, 截至10月30日，已有222家QFII合计获批485.13亿美元的投资额度。而中国证监会和国家外管局此前已将QFII总额度提高至1,500亿美元，以吸引更多境外长期投资机构进入中国市场。