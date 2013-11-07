路透调查：亚洲新兴货币多头押注减少，因市场提防美联储缩减宽松政策

路透新加坡11月7日 - 一份路透调查显示，过去两周投资者减少新兴亚币的多头押注，因警惕美国联邦储备理事会(美联储/FED)开始缩减刺激计划的时机。

根据13位汇市分析师参与的调查，人民币多头仓位 得三个月来首次减少，因中国人民银行试图透过较低的中间价来遏制人民币升值脚步。

然而，另一份路透调查显示，预计将在未来12个月内，受中国经济改善和央行将拓宽本币波动区间预期的影响，人民币将继续走在缓慢的升值道路上。

泰铢 人气转为偏空，空头仓位达到8月末至今最高水平。

泰国政府试图促成一项特赦议案，前总理他信可能回归，引发投资者担心政治动荡，泰铢因此承受压力。

韩元 多头仓位亦削减，因外汇当局买入美元以限制韩元强势。

坡元 、印度卢比 、马来西亚林吉特 和菲律宾披索 的多头押注亦小幅减少。

近期数据显示上月美国政府关门未对该国经济产生太大影响，市场愈发预期美联储可能很快开始缩减购债计划。

不过，另一份路透调查显示，美国初级市场交易商仍认为美联储将在2014年3月开始行动。

今年稍早时，投资人曾担心联储或最早在9月份缩减购债政策，造成大量资金流出新兴市场。

路透调查目的在于关注分析师对九种亚洲新兴货币兑美元的仓位状况看法,包括:人民币、韩元、坡元、印尼卢比、台币 、印度卢比、菲律宾披索、马币和泰铢。

调查估值介于负3到正3，旨在衡量一种货币的净多头或净空头仓位情况。

正3表示市场高度做多美元。数据中包括了通过无本金交割远期外汇(NDF)持有的仓位。

调查结果 ASIAPOSN 如下:

(美元兑每种货币的仓位情况)

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

11月7日 -1.38 -1.15 -0.53 0.64 -0.57 -0.13 -0.26 -0.53 0.30

10月24日 -1.71 -1.38 -0.73 0.08 -0.43 -0.19 -0.42 -0.59 -0.05

10月10日 -1.29 -1.05 -0.38 0.80 -0.49 -0.20 -0.26 -0.23 -0.04

9月26日 -1.23 -1.17 -0.54 0.79 -0.53 0.05 -0.18 -0.38 0.03

9月12日 -0.96 -1.04 -0.25 1.50 -0.59 0.17 0.27 -0.05 0.22

8月29日 -0.91 0.07 0.78 2.00 0.39 1.95 1.55 1.07 1.35

8月15日 -0.78 -0.14 0.27 1.22 0.05 1.50 1.24 0.55 0.53