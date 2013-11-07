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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 16:51 BJT

更新版 1-中国汇市：人民币即期宽幅振荡后小升，大行购汇稳守6.09元关口

* 人民币即期营帐振荡后收
    * 隔夜美元指数微跌，人民币中间价略走高
    * 大行购汇盘稳守6.09元关口

 (新增收盘报价和评论)
    路透上海11月7日 - 人民币兑美元即期 周四小幅收升，全天在63个点子区间
内波动。隔夜美元指数微跌，人民币中间价顺势高开。不过交易人士称，三中全会前汇市维
稳态势明显，人民币升势在6.09元处再次受到大行购汇阻击。
    
    他们表示，疑似监管层干预的大行购汇在6.09元关口出现使人民币高开低走，并触发部
分美元空头止损，一度让人民币下跌。不过在客盘结汇支撑下，人民币仍然收高。

    一中资银行交易员指出，早盘即期汇率触及6.0900后，个别大行购汇盘涌现，“这些疑
似监管层的购汇盘，可能含有十八届三中全开始前的维持汇率稳定的意图。”
        
    一外资交易员则认为，人民币中间价本周完全是跟随美元指数的方向。从本周走势看，
人民币即期汇率短期内横盘在6.09附近的概率大增。
    
    但多位交易员预测，人民币在短期盘整后仍可能再次升值，因从客盘结汇上看市场仍看
多人民币。需要观察三中全会释放的利好能够对人民币产生多大的支撑。
    
    全球汇市，欧元周四持坚，此前德国数据向好，打压了欧洲央行立即降息的可能性，投
资者迅速转换立场。 

    以下为今日在岸市场人民币兑美元 收盘价、中间价 ，以及离岸市
场人民币的主要报价：    
    
 在岸市场人民币兑美元                      今日           上日      升贬
            即期成交价格                 6.0908          6.0927    0.03%
                  中间价                 6.1450          6.1475    0.04%
            成交额                      205亿美元                     
                                                                      
          日内相对于中间价最大波幅   0.90% (上限±1%)     日高      日低
                日内波动幅度(pips)          63           6.0900    6.0963
            2013年来即期升贬值幅度        2.29%                           
 1年期美元/人民币掉期升水<CNY1Y=CF         458                        
                               XS>                                
                                                                      
 离岸人民币市场,北京时间16:40              今日           上日        
             1年期NDF                   6.1570/15        6.1580       
                     CNH即期            6.0824/31        6.0821       
    
    中国央行2010年6月19日重启汇率改革，增强人民币汇率弹性。2012年4月16日起，央行
将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%；而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元
。(完)

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