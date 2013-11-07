表格：台湾10月出口较去年同期衰退1.5%，逊于预期

路透台北11月7日 - 台湾财政部周四公布，10月出口金额较上年同期衰退1.5%，逊于市场预估的衰退0.68%。财政部指出，10月出口衰退以光学器材年衰退24.7%，负成长最多。

10月进口则较上年同期衰退2.8%(市场估为衰退0.05%)，贸易顺差为35.2亿美元(市场估为顺差31.7亿美元)。

财政部并表示，11月的出口金额料将可望与去年同期持平。

在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：

10月年变动率(%) 9月年变动率(%)

整体出口金额 -1.5 -7.0

--中国(含香港) -4.9 -8.4

--美国 -0.3 -8.5

--欧洲 +6.7 +4.5

--日本 -3.1 -10.9

以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：

出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)

2013年

10月 -1.5 -2.8 +35.2

9月 -7.0 -0.7 +23.5

8月 +3.6 -1.2 +45.9

7月 +1.6 -7.6 +32.1

6月 +8.6 +6.8 +32.5

5月 +0.9 -8.0 +44.6

4月 -1.9 -8.2 +22.7

3月 +3.3 +0.2 +32.0

2月 -15.8 -8.5 +9.2

1月 +21.8 +22.3 +4.7

2012年

12月 +9.0 +1.6 +41.3

11月 +0.9 +0.1 +34.0

10月 -1.9 -1.8 +32.6

9月 +10.4 +1.3 +40.8

8月 -4.2 -7.6 +33.1

7月 -11.6 -3.2 +9.0

6月 -3.2 -8.4 +25.8

5月 -6.3 -10.5 +22.6

4月 -6.4 +2.1 +6.9

3月 -3.2 -5.8 +23.6

2月 +10.3 +1.3 +28.3

1月 -16.8 -11.9 +4.2

注：r为修正值。(完)

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