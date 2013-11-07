表格：台湾10月出口较去年同期衰退1.5%，逊于预期

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北11月7日 - 台湾财政部周四公布，10月出口金额较上年同期衰退1.5%，逊于市场预估的衰退0.68%。财政部指出，10月出口衰退以光学器材年衰退24.7%，负成长最多。
10月进口则较上年同期衰退2.8%(市场估为衰退0.05%)，贸易顺差为35.2亿美元(市场估为顺差31.7亿美元)。
财政部并表示，11月的出口金额料将可望与去年同期持平。
在台湾各出口地区的细项上面，各地区的表现如下：
10月年变动率(%) 9月年变动率(%)
整体出口金额 -1.5 -7.0
--中国(含香港) -4.9 -8.4
--美国 -0.3 -8.5
--欧洲 +6.7 +4.5
--日本 -3.1 -10.9
以下为最新进出口和贸易数据(单位为亿美元，较上年同期变动率%)：
出口变动率% 进口变动率% 贸易收支(亿美元)
2013年
10月 -1.5 -2.8 +35.2
9月 -7.0 -0.7 +23.5
8月 +3.6 -1.2 +45.9
7月 +1.6 -7.6 +32.1
6月 +8.6 +6.8 +32.5
5月 +0.9 -8.0 +44.6
4月 -1.9 -8.2 +22.7
3月 +3.3 +0.2 +32.0
2月 -15.8 -8.5 +9.2
1月 +21.8 +22.3 +4.7
2012年
12月 +9.0 +1.6 +41.3
11月 +0.9 +0.1 +34.0
10月 -1.9 -1.8 +32.6
9月 +10.4 +1.3 +40.8
8月 -4.2 -7.6 +33.1
7月 -11.6 -3.2 +9.0
6月 -3.2 -8.4 +25.8
5月 -6.3 -10.5 +22.6
4月 -6.4 +2.1 +6.9
3月 -3.2 -5.8 +23.6
2月 +10.3 +1.3 +28.3
1月 -16.8 -11.9 +4.2
注：r为修正值。(完)
参看台湾进出口数据新闻，请点选
参看台湾经济数据相关报导，请点选 (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。