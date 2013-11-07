全球商品：需求方向不同，印度小麦新供应将不会威胁澳洲小麦价格

“澳洲今年料将不会有大量的饲料用小麦，不过当地尚未完成重要的收成季节，”一名驻新加坡的谷物交易商表示。“印度小麦料将较美国软红冬麦及黑海小麦折价出售。

澳洲小麦价格持坚，主要拜中国的强劲需求之赐；今年稍早中国约有16%的作物遭到恶劣天候损伤。

澳洲优质小麦本周离岸价格(FOB)报在每吨290美元左右，蛋白质含量13%的优质硬麦价格则在每吨351美元左右。

Advance Trading Australasia谷物分析师Andrew Woodhouse表示，“印度或许不会大举抢走澳洲的生意。印度小麦将会进入饲料市场，在此同时，以澳洲标准而言质量较差的小麦仍将会有面粉厂收购。”

**印度标售将受瞩目**

10月30日时，印度将200万吨政府仓储小麦的出口底价调降13%至每吨260美元。

11月14日将是降价之后首轮标售的结标日，三家国营贸易商将会测试水温；这波降价的目的是在提升这个全球第二大小麦生产国的出货量。

交易商认为，印度将会获得热烈回响。