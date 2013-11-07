CNH市场动态：即期汇价跟随境内微幅波动，三中全会前交易热情淡

路透香港11月7日 - 尽管隔夜美元指数微跌，人民币中间价高开，然香港离岸人民币即期汇价 周四全天仅微幅横向波动，交易热度亦消退不少，交易员暂且观望，以待今晚美国第三季国内生产总值(GDP)初值和明日的中国贸易数字。

“早上境内即期高开，但没破6.0900，之后开始跌的挺猛，离岸相对安静很多，大家坐等三中全会，此外还很关注晚上和明天美中数据，然后再定策略。”一位外资行交易员称。

本地时间下午4:13时，离岸人民币 报6.0835，与昨日收盘几无变动，盘中在6.0830至6.0850，上交易日在6.0837。

美国周四晚间会公布第三季国内生产总值(GDP)初值等经济数据，周五，中国则公布10月进出口贸易数据，周六，中共十八大三中全会将在北京召开。

美元兑人民币一年期无本金远期外(NDF) 小涨0.03%，报6.1560/6.1600，上交易日收盘6.1580。

美银美林日前报告称，将人民币/美元汇率年底预估提高至6.08元，调整预估以反映在中共十八届三中全会之前中国当局暗示保持汇率稳定的表态。

人民币兑美元即期 周四早盘高开低走，尾盘报6.0932，有疑似监管层购汇在6.09元出现，使人民币掉头走跌，但整体表现仍属稳定。 人民币兑美元中间价 略高开为6.1450元，上日中间价为6.1475元。（完）

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