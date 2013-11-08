新债招标：中国深圳五年期地方债中标利率4.11%，七年4.18%--业内人士

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透上海11月8日 - 业内人士周五透露，中国深圳市政府稍早自行招标发行的五年期固息地方债，中标利率4.11%，同时招标的七年期品种，中标利率为4.18%。
今日深圳市招标的两期地方债，总额36亿元人民币，五年和七年期各半。
上述债券均按年付息，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。11月11日开始发行并计息，11月13日发行结束。发行手续费为承销面值的千分之一。
今年以来，中国各地方政府此前已发行总计3,464亿元的地方政府债，其中由财政部代发2,848亿元，山东、上海、广东等省市自行招标发行616亿元。按今年3,500亿元的发行计划计算，本次深圳市36亿元地方债，将是今年地方债发行的最后一期。
2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。
中国财政部此前下发通知，将江苏和山东两省列入今年地方政府自行发债试点范围。至此，自行发债省市数量由此前的四家，扩大至六家。 (完) (发稿 李宏薇; 审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
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路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300