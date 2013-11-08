新债招标：中国深圳五年期地方债中标利率4.11%，七年4.18%--业内人士

路透上海11月8日 - 业内人士周五透露，中国深圳市政府稍早自行招标发行的五年期固息地方债，中标利率4.11%，同时招标的七年期品种，中标利率为4.18%。

今日深圳市招标的两期地方债，总额36亿元人民币，五年和七年期各半。

上述债券均按年付息，采用单一价格荷兰式招标方式，标的为利率。11月11日开始发行并计息，11月13日发行结束。发行手续费为承销面值的千分之一。

今年以来，中国各地方政府此前已发行总计3,464亿元的地方政府债，其中由财政部代发2,848亿元，山东、上海、广东等省市自行招标发行616亿元。按今年3,500亿元的发行计划计算，本次深圳市36亿元地方债，将是今年地方债发行的最后一期。

2013年地方政府债规模计划为3,500亿元，较去年增长40%。2012年中国的地方政府共计发行了2,500亿元的债券，期限分三年、五年和七年三种。其中财政部代理发行金额2,211亿元，上海等四地自行发债额289亿元。