全球金属：Codelco要求中国接受明年上半年铜出货减少，或刺激现货买盘

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
交易商表示，Codelco高层人士及中国买家料将在11月18日当周于上海讨论2014年出货。
Codelco预料将提出的长单溢价为较伦敦金属交易所(LME)期铜价格 每吨升水135-145美元。这将较2013年的每吨98美元高出至少38%，但仍低于目前报在每吨约190-200美元的上海现货溢价。
Codelco的溢价高于上周一场铜会议中进口商及交易商预期的130-140美元；Codelco的溢价通常被作为进口合约的指标。
**溢价升高**
另一名买家及一名熟知韩国生产商LS-Nikko Copper作业的消息人士表示，LS-Nikko已经要求买家为2014年中国出货支付每吨135-140美元的长单溢价。
上述价格比另一亚洲大型炼铜业者日本Pan Pacific Copper与中国买家间达成的长单溢价123美元还要高出10%。
该名买家表示，他的公司已经在两周前接获135美元的溢价要求，本周溢价更进一步调升至140美元。
LS-Nikko一名发言人拒绝对中国2014年出货的长单溢价置评。
“140美元的长单溢价仍是个好价钱，”一大型中国终端用户暨精炼铜进口商的交易经理表示，他称原因在于现货溢价强劲。
多位交易商表示，上海保税仓储中的现货标准等级精炼铜、或者是即将到港的精炼铜，本周的现货溢价报在每吨190-200美元。
据他们估计，上海保税仓储中的库存过去一个月维持在一年半低点约40万吨，2013年第一季则曾达到约100万吨的纪录高点。(完) (编译/审校 石冠兰/张明钧/李春喜)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。