全球金属：Codelco要求中国接受明年上半年铜出货减少，或刺激现货买盘

交易商表示，Codelco高层人士及中国买家料将在11月18日当周于上海讨论2014年出货。

Codelco预料将提出的长单溢价为较伦敦金属交易所(LME)期铜价格 每吨升水135-145美元。这将较2013年的每吨98美元高出至少38%，但仍低于目前报在每吨约190-200美元的上海现货溢价。

Codelco的溢价高于上周一场铜会议中进口商及交易商预期的130-140美元；Codelco的溢价通常被作为进口合约的指标。

**溢价升高**

另一名买家及一名熟知韩国生产商LS-Nikko Copper作业的消息人士表示，LS-Nikko已经要求买家为2014年中国出货支付每吨135-140美元的长单溢价。

上述价格比另一亚洲大型炼铜业者日本Pan Pacific Copper与中国买家间达成的长单溢价123美元还要高出10%。

该名买家表示，他的公司已经在两周前接获135美元的溢价要求，本周溢价更进一步调升至140美元。

LS-Nikko一名发言人拒绝对中国2014年出货的长单溢价置评。

“140美元的长单溢价仍是个好价钱，”一大型中国终端用户暨精炼铜进口商的交易经理表示，他称原因在于现货溢价强劲。

多位交易商表示，上海保税仓储中的现货标准等级精炼铜、或者是即将到港的精炼铜，本周的现货溢价报在每吨190-200美元。