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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 16:54 BJT

《汇市解析》--技术面及价位预测

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3521    1.3510     +0.08     +2.48    1.3194
 美元/日圆                      98.73     98.65     +0.08    +13.82     86.74
 欧元/日圆                     133.48    133.29     +0.14    +16.63    114.45
 美元/瑞郎                     0.9121    0.9122     -0.01     -0.37    0.9155
 英镑/美元                     1.6085    1.6079     +0.04     -1.02    1.6251
 美元/加元                     1.0411    1.0418     -0.07     +4.94    0.9921
 澳元/美元                     0.9487    0.9520     -0.35     -8.72    1.0393
 新西兰元/美                   0.8379    0.8375     +0.05     +1.16    0.8283
 元                                                                  
 欧元/瑞郎                     1.2333    1.2325     +0.06     +2.14    1.2075
 欧元/英镑                     0.8405    0.8400     +0.06     +3.59    0.8114
 欧元/瑞典克                   8.7794    8.7763     +0.04     +2.35    8.5777
 朗                                                                  
 美元/挪威克                   5.9609    5.9520     +0.15     +7.15    5.5630
 朗                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      <FXBU
ZZ>
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CT]
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    人民币报导              韩元报导              [KRW/
CN]
    南非兰特报导            拉美货币报导       [EMRG/BR
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    亚洲盘现汇报价            欧洲盘现汇报价          EF
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    纽约盘现汇报价            全部现汇报价             F
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 (编译 洪曦; 审校 王洋)

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