日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3521 1.3510 +0.08 +2.48 1.3194 美元/日圆 98.73 98.65 +0.08 +13.82 86.74 欧元/日圆 133.48 133.29 +0.14 +16.63 114.45 美元/瑞郎 0.9121 0.9122 -0.01 -0.37 0.9155 英镑/美元 1.6085 1.6079 +0.04 -1.02 1.6251 美元/加元 1.0411 1.0418 -0.07 +4.94 0.9921 澳元/美元 0.9487 0.9520 -0.35 -8.72 1.0393 新西兰元/美 0.8379 0.8375 +0.05 +1.16 0.8283 元 欧元/瑞郎 1.2333 1.2325 +0.06 +2.14 1.2075 欧元/英镑 0.8405 0.8400 +0.06 +3.59 0.8114 欧元/瑞典克 8.7794 8.7763 +0.04 +2.35 8.5777 朗 美元/挪威克 5.9609 5.9520 +0.15 +7.15 5.5630 朗 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 全球汇市报导 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 所有外汇新闻 指标利率一览 [INT-CFA CT] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 英镑报导 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 加元报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 拉美货币报导 [EMRG/BR CN] 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 EF X= 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 F X= (编译 洪曦; 审校 王洋)
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