台湾个股：新光金旗下寿险逼近海外投资上限，债券比重增至四成

* 新光金旗下寿险海外投资比重增至42.7%

* 前三季整体年化投资报酬率为4.35%

* 不动产将采公允价值评价模式

* 内湖一栋不动产改为明年认列

路透台北11月7日 - 台湾主要金融控股公司--新光金控 周四称，子公司新光人寿今年前三季海外投资比重已达42.7%，逼近海外投资上限的43%，其中以海外债券部位为主，比重增至39.9%；前三季整体年化投资报酬率为4.35%。

新光金控副总经理徐顺鋆在前三季线上业绩说明会上并指出，对于不动产投资部分，新光人寿未来将采公允价值评价模式，去年底不动产鉴价为1,020亿台币，已认列部分未实现利益300亿，而提在负债项下特别准备282亿。

“新光金每股净值为10.53台币，而股价始终偏低。”他为股价抱屈称。

新光金控周四收在平盘，报10.05台币，表现不如台湾加权指数 的0.02的涨幅。

至于金管会拟将保险业投资台股单一持股上限由10%降至5%，他对此指出，新光人寿并不会介入个别公司的经营权，且单一公司持股超过5%以上并不多，这部分持股多为类债券公司，较适合寿险业投资。

新光人寿名列台湾前五大寿险，也是债券市场主要长线投资者。新光金资料显示，截至前三季，新寿海内外固定收益部位达9,715.8亿台币。徐顺鋆表示，固定收益部位中仅11.3%列为备供出售，受利率上涨影响有限，今年前三季其他综合净损仅11.9亿台币。

不动产投资部分，他指出，原先最快年底前入帐的内湖一栋不动产收益，将延至明年才会认列。

总保费收入部分，新寿今年前三季总保费收入达1,164.52亿台币，受到初年度保费衰退影响，总保费较去年同期降低11.9%。