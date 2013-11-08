台湾央行：希望台金融机构的人民币可直接贷予大陆台商--副总裁

路透台北11月8日 - 台湾央行副总裁杨金龙周五表示，希望未来台湾金融机构可直接将人民币贷予大陆台商聚集地企业例如昆山、上海、深圳、厦门，这是循香港前海模式，若获中国央行同意，这有望扩充台湾的人民币回流中国的管道。

杨金龙是在参加一场离岸人民币论坛时做上述表示。

日前大陆昆山推出了独厚台企的人民币跨境借款政策，该政策是人行特别只准许设在昆山的〞台资〞企业，可以以大陆境内所有关联企业上年度〞所有者权益〞(净资产)总和为融资额度，向境外关联企业进行双向借款，其额度不占原本的美元外债额度。

今年8月12日，中国人民银行昆山市支行出台的〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞(34号文)。

台湾央行此前表示，至10月初台湾人民币存款总额 已越过1,000亿元。