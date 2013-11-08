台湾央行：希望台金融机构的人民币可直接贷予大陆台商--副总裁

台湾经济：各部会筹编前瞻基础建设经费，5月底前送立院--行政院
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
路透台北11月8日 - 台湾央行副总裁杨金龙周五表示，希望未来台湾金融机构可直接将人民币贷予大陆台商聚集地企业例如昆山、上海、深圳、厦门，这是循香港前海模式，若获中国央行同意，这有望扩充台湾的人民币回流中国的管道。
杨金龙是在参加一场离岸人民币论坛时做上述表示。
日前大陆昆山推出了独厚台企的人民币跨境借款政策，该政策是人行特别只准许设在昆山的〞台资〞企业，可以以大陆境内所有关联企业上年度〞所有者权益〞(净资产)总和为融资额度，向境外关联企业进行双向借款，其额度不占原本的美元外债额度。
今年8月12日，中国人民银行昆山市支行出台的〞昆山深化两岸产业合作试验区跨境人民币业务试点暂行办法实施细则〞(34号文)。
台湾央行此前表示，至10月初台湾人民币存款总额 已越过1,000亿元。
三位熟知政策进程的消息人士对路透表示，台湾允许陆资企业至台发行以人民币计价的债券(宝岛债)，但不会一步到位，而是将采香港模式渐进开放，以中资政策银行先行，并设定陆企发行总额上限控管。 (完) (记者 林妙容; 撰写 高洁如; 审校 林高丽)
路透台北4月7日 - 台湾行政院周五表示，已请各部会筹编〞前瞻基础建设〞经费，5月底前送立法院，力拼本会期完成立法及预算审议，以利8月前计划展开。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透上海4月7日 - 2014年9月，中国人民银行创设了中期借贷便利（Medium-term Lend ing Facility，MLF）以提供基础货币，对象为符合宏观审慎管理要求的商业银行、政策性 银行。 MLF采取质押方式发放，金融机构提供国债、央行票据、政策性金融债、高等级信用债 等优质债券作为合格质押品。 以下为中国央行操作的未到期中期借贷便利一览： 累计未到期余额：40,643亿元 到期日期 操作期限( 中标利率(%) 金额(亿元) 操作日期 月) 2017/4/13 6 2.85 2,170 2016/10/13 2017/4/18 6 2.85 2,345 2016/10/18 2017/5/3 6 2.85 2,300