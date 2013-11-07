台湾货币市场：11月8日及本提存期资金预期变化一览表

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透台北11月8日 - 台湾货币市场周五和本提存期资金预期变化因素摘要如下：
**宽松因素：
--央行存单到期5,559.35亿台币。
**紧缩因素：
--央行料发行存单。
------------------------------------------------------
(本提存期)
宽松因素:
--央行存单到期3兆(万亿)9,585.15亿台币 ：
11/11 3,238.15亿台币
11/12 1,270.00亿台币
11/13 466.00亿台币
11/14 398.00亿台币
11/15 656.85亿台币
11/18 6,798.70亿台币
11/19 4,218.00亿台币
11/20 1,654.20亿台币
11/21 4,027.90亿台币
11/22 914.70亿台币
11/25 2,006.00亿台币
11/26 836.50亿台币
11/27 569.00亿台币
11/28 3,323.85亿台币
11/29 3,628.60亿台币
12/02 3,998.20亿台币
12/03 1,580.50亿台币
--公债还本付息86.55亿台币
11/10 95甲7期付息7.4375亿台币
11/13 90甲8期付息19.375亿台币
11/14 89甲13期付息17.7375亿台币
11/16 94甲8期付息6.00亿台币
11/16 96甲7期付息9.00亿台币
11/18 93甲9期付息10.50亿台币
11/24 88甲2期付息16.50亿台币
--国库券到期偿还298.50亿台币
12/02 财101-9期364天期国库券到期，金额298.5亿台币
--月底军公教薪饷拨款。
紧缩因素：
--11/11：央行例行性发行两年期存单，金额100亿台币，8日标售。
--11/29：发行102/9期30年期增额公债，金额预计300亿台币，26日标售。
--11/29：发行财102-14期182天期国库券，金额300亿台币，28日标售。
--菸酒税及货物税等例行性税款缴库。
注: * 表更新及新增。(完) (记者 董永年; 审校 黄凯)
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