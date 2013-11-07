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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 17:42 BJT

《中国企业债发行日程表》--11月7日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 
       
发债主体     拟发规模  期限   簿记建档日      年利率    主体评级    发行时间    主承销商
          (亿元人民币) (年)   (或招标日)
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*襄阳建设      15       7    11/8簿记建档   上限7.30%      AA       11/11-11/15 长江证券
投资经营公司         (第3-7年末每年偿还20%本金)                                 国开证券
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海宁市尖山     13       7    11/1簿记建档      6.90%       AA       11/4-11/8   国信证券
新区开发公司         (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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平度国资       13       7    11/4簿记建档      7.25%       AA       11/5-11/8   海通证券
                 (第3-7年末每年偿还20%本金)
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上海陈家镇      8       6    11/5簿记建档      7.18%       AA       11/6-11/8   银河证券 
建设发展公司     (第3-6年末每年偿还25%本金)
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江阴临港新城    6.5     7    11/6簿记建档     *7.10%       AA       11/7-11/11  西部证券
开发建设公司        (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保)
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
           (亿元人民币)  (年)
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暂无
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注: *表示新增。(完)

 (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)

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