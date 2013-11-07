《中国企业债发行日程表》--11月7日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================== *襄阳建设 15 7 11/8簿记建档 上限7.30% AA 11/11-11/15 长江证券 投资经营公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) 国开证券 ========================================================================================== 海宁市尖山 13 7 11/1簿记建档 6.90% AA 11/4-11/8 国信证券 新区开发公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================== 平度国资 13 7 11/4簿记建档 7.25% AA 11/5-11/8 海通证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ========================================================================================== 上海陈家镇 8 6 11/5簿记建档 7.18% AA 11/6-11/8 银河证券 建设发展公司 (第3-6年末每年偿还25%本金) ========================================================================================== 江阴临港新城 6.5 7 11/6簿记建档 *7.10% AA 11/7-11/11 西部证券 开发建设公司 (第3-7年末每年偿还20%本金/中国投资担保公司提供担保) ========================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 暂无 =================================================================================== 注: *表示新增。(完) (整理 李宏薇; 审校 曹巍浩)