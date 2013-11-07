台湾汇市：台币在平盘附近窄幅震荡，观望欧洲央行及美国就业数据表现

* 市场观望欧洲央行和美国公布非农就业数据 * 外资小幅净汇入，交易区间窄幅 * 明日波动区间先看29.38-29.42 路透台北11月7日 - 台币兑美元 周五收贬0.5分，因尾盘央行作价干预，惟全日实质交易仍在上 日区间内窄幅震荡，市场尤其观望今晚欧洲央行的决议以及美国周五的就业数据。 汇银人士指出，外资时有汇入，但比起前一段时日，汇入的力道已小了很多。出口商见近日汇价窄幅波动 ，在29.41左右即入市抛汇，而进口商也有买汇动作。央行干预动作不大。 “大家在等欧洲央行的结果、还有美国的就业数据，”一位本地民营银行交易员表示。 他们也说，除了这二大议题之外，市场的议题清淡，外资的动作并不一致，买卖美元相抵后应是呈现小幅 的净汇入。明日由于欧洲央行将宣布利率决策，因此估计区间稍大在29.38-29.42。 韩元 今日收在1,061.4，上日收在1,060.9。 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面，美元/台币各天期折价幅度较上日略微缩小，美元看升气 氛稍转浓；一个月期远期外汇 报价尾盘在29.390/29.420，上日尾盘收29.370。 一位外商银行交易员表示，NDF市场中的美元兑台币折价缩小，显现套利交易退场，若寿险的避险美元卖 压再入市，不排除再引发一波的美元走贬趋势。 今日台币实质交易区间在29.40-29.42，上日主要成交区间也在29.40-29.42。 台股 周四收于平盘附近，表现平淡。分析师指出，由于美国10月非农数据公布在即，台湾10月出 口数据亦将于今日下午公布，市场观望气氛转浓，暂时失去上涨动能。 台湾证券交易所周四 资料显示，外资及陆资在台股卖超24.59亿台币。 欧洲央行将在周四召开利率决策会议并公布结果。美国周五将公布非农就业数据，10月预估增加12.5万人 ，上月为增加14.8万人。 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 盘 亿美元 台北外汇经纪公司 29.485 29.480 29.395-29.485 29.480 5.18 5.62 元太外汇经纪公司 29.475 29.470 29.398-29.475 29.470 2.63 2.16 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.035/-0.025 美元/台币六个月期 -0.200/-0.175 -0.215/-0.190 (完)