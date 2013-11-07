中国债市：利率互换跳涨，公开市场逆回购再停致偏空氛围续发酵

路透上海11月7日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四跳涨，幅度多逾10个基点。交易员表示，继总理讲话和央行货币政策执行报告之后，市场对货币政策稳中趋紧预期升温不断，而央行公开市场逆回购再次暂停则令偏空氛围继续发酵，推动IRS涨势加剧。

“(IRS长、短端)都疯了，简直是疯魔的节奏啊，今日高点比昨日的曲线上了有大概15BP。”上海一银行交易员称，机构一致在pay(收浮动付固定),repo基准IRS以及shibor基准IRS都有不同程度上涨。

另一大型银行交易员表示，之前市场在财政存款投放及外汇占款续增影响下，流动性预期相对向好，但目前政策传递出偏紧信号，在市场流动性预期崩塌后，无人买债，无风险收益率上行就没有尽头了,“感觉涨的已经没边了”。

中国银行间市场周四回购利率 止跌微升。市场人士表示，中国人民银行公开市场今日逆回购操作意外未有现身，对机构心理施压，资金价格止跌后稍有反弹，流动性稳中略有趋紧势头。

中国央行周二发布三季度货币政策执行报告称，将继续实施稳健的货币政策，不放松也不收紧银根，同时根据流动性形势变化，灵活调整流动性操作的方向和力度。

央行公开市场周四再度暂停上周二刚刚重启的逆回购操作，本周亦转为小幅净回笼50亿元人民币。市场人士认为，逆回购重启或暂停的意义已趋于淡化，基于保持银行间流动性相对平稳及减少资金利率波动考量，央行流动性管理手段将更加灵活。

他们同时指出，在外汇占款回升以及财政存款投放等因素影响下，不排除正回购和央票重启的可能性。在稳增长已见成效之际，调结构去杠杆将再度成为监管层的首要任务，年内货币政策稳中趋紧意味更浓。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 4.2025/4.3125 4.2625/4.3400 4.3825/4.4700 4.5017/4.5850 4.4704/4.7554

上日 4.2000/4.3000 4.1984/4.2750 4.2771/4.3575 4.3900/4.4750 4.3713/4.6413

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变动 +0.0025/+0.0125 +0.0641/+0.0650 +0.1054/+0.1125 +0.1117/+0.1100 +0.0991/+0.1141

注: 以上数据均为按季度计算报价。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。