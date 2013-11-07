中国债市：现券弱势更甚，逆回购操作又停强化货币政策稳中趋紧预期

路透北京11月7日 - 中国银行间债市周四现券弱势更甚。市场人士表示，逆回购操作的暂停，强化了货币政策稳中趋紧的预期，看空情绪的传染中，止损盘令债市更加惨烈。机构操作策略多偏谨慎，轻仓过冬的机构不在少数。

“今天弱市直接导火索就是逆回购停了，央行紧平衡；管理层可容忍经济适度下行，对通胀的抬头却很重视，”华东地区一银行资深交易员称，“外汇占款和财政不错，现在先是停逆回购，后面重启正回购和发央票都是有可能的。”

广东一券商投资经理亦称，货币政策收紧的预期持续改变着机构心态，心理的冲击带来债券估值的变化，价格的下跌又引发了新一轮的走弱。

上述华东交易员预计，年内债市希望不大，目前看到的希望是或出台的同业新规带来标准债券的回暖调整可能。

广东投资经理则表示，其目前更多地在等待机会，比较看好货币类资产以保持持续的正收益；同时，为保证产品收益竞争力，近期也有买入一些中长期高收益信用债。

中国央行公开市场周四再度暂停上周二刚刚重启的逆回购操作，本周亦转为小幅净回笼50亿元人民币。市场人士认为，逆回购重启或暂停的意义已趋于淡化，基于保持银行间流动性相对平稳及减少资金利率波动考量，央行流动性管理手段将更加灵活。

他们同时指出，在外汇占款回升以及财政存款投放等因素影响下，不排除正回购和央票重启的可能性。在稳增长已见成效之际，调结构去杠杆将再度成为监管层的首要任务，年内货币政策稳中趋紧意味更浓。

近期有关中国银监会拟出台同业业务规范文件的风声盛起，甚至传出部分股份制银行已暂停买入返售业务的消息。但据路透了解到，目前同业业务资产规模排名居前的民生 及兴业 等银行并未暂停相关业务。

剩余期限约6.95年的固息国债130020券 最新成交在4.28%，上日尾盘为4.1950%。

国债期货市场周四亦延续走弱，其中五年期主力合约 收报92.848元人民币，较上日结算价跌0.522元，或0.56%，成交4,139手；盘中一度摸低至92.818元，为上市以来的新低。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 3.7356 3.9028

上日 3.6672 3.8771

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 3.8900/3.8170

国债参考率报价 3.7900/3.7160

金融债参考率报价 4.7313/4.6588 (完)

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