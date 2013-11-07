更新版-全球金属：LME修订仓储管理提案，覆盖排队50天以上的仓库

LME并表示，将采取行动来阻止所谓的“排队激励”。据称，LME旗下仓库的所有者为拉高租赁收入，提供激励因素来吸引金属进入订单积压的地点。

7月时，LME提出改革交货制度的新规定，预定明年4月实施，新规定将迫使仓库业者在排队时间超过100天时得释出更多库存。新的计画则是打算将该数字降至50天。

自从LME规定允许仓储业者交运给客户数量可以小于其入仓数量之后，排队天数便不断拉长。

这对于大型投资银行及全球贸易公司等拥有仓储是业者是获利丰厚的生意，因他们可以赚取存放在仓库中的金属的租金。

法国兴业分析师Robin Bhar表示，LME的提案不会加速市场上可以取得的金属数量。

“这会对市场带来重大冲击吗？我不这么认为，”Bhar说道。“我认为这将会加速让库存转移至LME体系以外的仓储系统。”(完) (编译 张明钧; 审校)