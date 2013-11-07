台湾已公布经济指标--2013/11/8

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 工业生产(y/y) 9月 +1.06% -0.57% r 11/25 -- 季调失业率 9月 4.18% 4.19% 11/22 -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 10月 +0.64% 0.84% r 12/5 -- 外汇存底(亿美元) 10月底 4,156.01 4,126.11 12/5 -- *商品出口(y/y) 10月 -1.5% -7.0% 12/9 -- *商品进口(y/y) 10月 -2.8% -0.7% 12/9 -- M2货币总计数(y/y) 9月 +5.54% +5.41% 11/25 - 外销订单(y/y) 9月 +2.0% +0.5% 11/20 -- 经常帐盈余(亿美元) 第二季 138.0 +110.6 r 11/20 -- 国际收支(亿美元) 第二季 +38.8 +21.5 11/20 -- 国内生产总值(GDP) 第三季 +1.58% +2.49% r -- -- 重贴现率(%) 9月26日 1.875% 1.875% -- -- 注： a-概估值； p-初值； r-经修正； 〞*〞表新增 (完) * 参看全球经济数据相关资料，可点选 * 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ：相关新闻请点选
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