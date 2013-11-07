基金观点：市场对三中全会改革期望高，有效推行将带来投资机遇--汇丰

路透香港11月7日 - 汇丰环球投资管理周四发表报告称，市场对于中国第18届三中全会议程有关改革的部分有相当高的期待，因此也会带来失望的潜在可能。倘有效推行改革，料可提高中国的生产力增长及达致可持续性，为股市带来重新订价潜力，以及于一些受惠经济改革的行业及股票提供长线投资机遇。

报告表示，预计即将举行的三中全会将揭示中国长远的改革路线图，范围包括金融、财政/税项、土地、资源订价及行政改革等，当中聚焦于能够取得较大共识的范畴。中国领导人如何能提出明确而广泛的改革策略，市场可能解读为高层达成共识，短期信心可能因而增加，不过，政府推行改革的效率仍有待观察。

汇丰环球投资管理认为，短期内，中国的政策重点可能在于控制信贷增长、关注地方政府债务风险，以及避免金融业风险过度累积。因此，金融与财政/税务改革可能是这次三中全会的主要焦点。

利率自由化与人民币国际化仍是金融改革的主要方向。中国人民银行(人行)已于7月取消贷款利率限制，并在10月进一步公布新的贷款利率指标，以供市场订定资金成本。下一步将是存款利率自由化，而这可能需要花数年时间才能达成。

报告认为，存款利率改革可能会由允许银行发行银行同业存款证开始，接着引进存款保障制度。政府可能会在风险受控的情况下，宣布资本帐转换的时间表，但过程将会严格监管及循序渐进。有关政策亦可能允许私人银行的设立。

税务改革可能将着重于中央与地方政府收支的调节与重新分配。税务制度改革料包括增值税与物业税，以及新增课征其他税项（如环境保护税与资源税等）。稳定地方政府财务状况的计划可能包括为地方政府建立全新可持续的集资机制，如发行地方政府债等。

至于户口改革部分可能只会提供一些一般性的声明，即领导层可能会宣布在特定区域开始试行乡间土地改革，并逐渐增加试行区域数目，以在小型城镇试行城镇及乡村户口整合制度。

此外，该行并不预期会有任何对于国营企业的剧烈改变，料会上会再次提及对私人投资者降低进入内地市场的屏障，并允许私人资本投资于部分国营产业如铁路、公用事业、医疗与电信行业。

至于企业盈利增长动力改善、周期性增长稳定及目前估值偏低等因素，可望为中国股市提供短期支持。然而，投资者仍可能受到中国及环球复苏步伐起伏不定、通胀升温（虽然短期内威胁不大）、推行宽松政策面对较大阻力所影响，结构性改革无可避免将造成短期内较低的增长趋势。

而去杠杆化及降低数个重工业的产能，将抑制地方政府或国营企业所主导的传统产业的投资增长。

报告称，在市场还未确定中国政府已将经济带往持续性增长的轨道时，能让市场持续反弹的催化剂似乎仍未出现。不过，成功的改革有助提高生产力、帮助中国于中线维持6-8%的增长率，以面对投资增长放缓与人口结构不利的影响，并且可以提倡强调均富的共同性增长。