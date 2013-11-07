路透基点：中国国际航空寻求约20亿美元贷款，发出征询建议书--RLPC

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港11月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国际航空股份有限公司已经发出征询建议书(RFP)，寻求约20亿美元贷款，为25架飞机提供融资。
这些飞机将在未来两年交付，包括空中客车和波音的机型。
中资和外资银行都收到了征询建议书。
一名消息人士称，中国国际航空希望年底前得到银行承贷。之前在1月时，该公司寻求约18亿美元用于飞机融资。
根据公司第三季财报，中国国际航空今年将引进31架飞机，2014年引进39架，2015年引进34架。该公司第三季获利降至29.4亿元人民币(4.83亿美元)，较上年同期的31.7亿元人民币减少7.3%。
截至9月底，中国国际航空运营482架飞机，遍及国内外逾280条航线。该公司5月时宣布，计划与子公司一起向空客购买100架飞机。(完)
(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)
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