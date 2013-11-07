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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 18:20 BJT

路透基点：中国国际航空寻求约20亿美元贷款，发出征询建议书--RLPC

路透香港11月7日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，中国国际航空股份有限公司已经发出征询建议书(RFP)，寻求约20亿美元贷款，为25架飞机提供融资。

这些飞机将在未来两年交付，包括空中客车和波音的机型。

中资和外资银行都收到了征询建议书。

一名消息人士称，中国国际航空希望年底前得到银行承贷。之前在1月时，该公司寻求约18亿美元用于飞机融资。

根据公司第三季财报，中国国际航空今年将引进31架飞机，2014年引进39架，2015年引进34架。该公司第三季获利降至29.4亿元人民币(4.83亿美元)，较上年同期的31.7亿元人民币减少7.3%。

截至9月底，中国国际航空运营482架飞机，遍及国内外逾280条航线。该公司5月时宣布，计划与子公司一起向空客购买100架飞机。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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