更新版 1-中国货币市场：回购利率止跌略升，央行再度暂停逆回购施心理压力

(新增成交量和更新收盘报价)

路透上海/北京11月7日 - 中国银行间市场周四回购利率 止跌微升。市场人士表示，中国人民银行公开市场今日逆回购操作意外未有现身，对机构心理施压，资金价格止跌后稍有反弹，流动性稳中略有趋紧势头。

他们并表示，隔夜和七天回购的利差目前不足20个基点(bp)，且央行货币政策报告也传递出中性偏紧的信号，机构并不太乐意拆出七天期或以上期限资金，不过隔夜供给尚可。

“资金今天还算平衡，可能逆回购停了的原因，价格上来了一点。”华南一商业银行交易员称。

她并指出，央行公开市场逆回购暂停，对资金面实质影响不大，但对机构心理有所施压，“传递了一个稳中偏紧的态度吧，渡过月末这关了，就不放钱了，接下来估计都会是紧平衡。”

中国人民银行公开市场今日不进行任何操作，上周二恢复操作的逆回购重又暂停。据此计算，央行本周净回笼50亿元人民币。

上述交易员并指出，七天和隔夜利差缩窄后，场内七天品种更显供不应求，“一些基金、券商会有点压力，只能靠隔夜来滚。”

中国央行最新发布的货币政策执行报告，传递出一个简单明确的思路：要稳增长，只能维持中性的货币政策；而要去产能，就必须保持偏紧的货币环境。

今日银行间市场质押式回购总成交量至6,193.82亿元，较上日的6,576.82亿元减少；其中隔夜品种成交为4,980.74亿元，上日为5,353.45亿元。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间17:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 3.7356 3.6672 +6.84 4,980.74

七天 3.9028 3.8771 +2.57 883.06

14天 4.5686 4.5536 +1.50 129.92

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8450 2.2150 +63.00 1,992.92

七天 3.5850 3.6100 -2.50 210.31

14天 3.8700 3.9500 -8.00 22.86

回购定盘利率

其中:隔夜 3.7900 3.6600 +13.00 --

七天 3.9500 3.8800 +7.00 --

14天 4.6000 4.6500 -5.00 --

Shibor

其中:隔夜 3.7300 3.6600 +7.00 --

七天 3.8910 3.8660 +2.50 --

三个月 4.6933 4.6926 +0.07 --