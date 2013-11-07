中国金融：中国银行发布三季度跨境人民币指数为190点，同比升逾30%

路透北京11月7日 - 中国银行 周四发布的第三季度跨境人民币指数为190点，较去年同期上升46点，升幅达31.94%；较上季度上升4点，升幅为2.15%。

中行发布的新闻稿称，在经历了第二季度短暂的小幅调整后，三季度跨境人民币指数重回上升通道，人民币跨境使用活跃度继续提升。

从指数运行情况看，尽管前三季度指数环比走势较为温和，但同比有较大升幅。1-9月，中国外贸进出口总额上升约7.7%，而同期跨境贸易人民币结算量同比增幅超过50%。人民币在跨境贸易中的使用水平继续提高，反映在指数上，前三季度跨境人民币指数累计升幅达30%。

中行并认为，未来人民币在境外的流转使用水平将进一步提升，指数将延续增长态势。

2013年前三季度，中行集团累计办理跨境人民币结算业务2.67万亿元，同比增长56%，已经超过去年全年结算业务量。其中境内行办理跨境人民币结算业务量1.23万亿元，市场份额保持在三成左右，继续保持市场领先；中银香港以参加行身份办理业务6,518亿元，中行其他海外机构办理跨境人民币结算业务7,917亿元。（完）

欲了解详情，请点选中国银行网站(here) (发稿 张胜男; 审校 张喜良)