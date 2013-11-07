马来西亚期市：棕榈油期货跌至一周低点，投资人关注产出报告

路透吉隆坡11月7日 - 马来西亚棕榈油期货周四跌至一周低位，连续第三日走低，投资者继续了结上周大涨获利，但在关键产出及库存数据公布前价格陷于区间波动。

随着雨季影响收成，东南亚棕榈油今年产出减少时间料早于预期，而全球棕榈油产出几乎全数来自于东南亚。

投资人关注马来西亚棕榈油局(MPOB)11月11日公布的10月棕榈油库存、出口及产出数据。马来西亚为全球第二大棕榈油产地。

一外资大宗商品交易商表示，“市场相当平静，价格在2,550-2,600马币(林吉特)间波动，投资人等待新的线索。”

路透调查显示，马来西亚10月棕榈油库存可能小增至182万吨，产出则预估较前月下滑3.3%。

指标1月棕榈油期货合约 周四收跌0.2%，至每吨2,543马币。盘中交投区间为2,525-2,562马币，本周以来已下跌3.2%，上周则是大涨近8%，创2010年以来最大周线涨幅。

总成交量为46,772口，稍高于均值35,000口。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧; 审校 王冠中)