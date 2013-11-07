中国经济：继续把经济运行保持在合理区间，以改革稳增长促发展--总理

路透北京11月7日 - 中国中央电视台周四报导称，国务院总理李克强近日表示，要继续把经济运行保持在合理区间，以改革稳增长促发展。

“要继续把经济运行保持在合理区间，转变经济发展方式，着力调整经济结构，把稳中向好的态势稳固好、发展好，”李克强是周二在部分省区座谈会上做出上述表示的。