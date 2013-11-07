东南亚股市：泰国股市中止两日涨势收低，印尼股市触及一周高点

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
涨跌 当日 今年以来 2012年 最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价 汤森路透东南亚指数 416.68 -0.35 -0.08 -1.75 424.10 新加坡 3202.10 -3.19 -0.10 +1.11 3167.08 马来西亚 1806.61 3.56 +0.20 +6.97 1688.95 泰国 1425.23 -9.74 -0.68 +2.39 1391.93 印尼 4486.11 36.35 +0.82 +3.92 4316.69 菲律宾 6436.49 -40.81 -0.63 +10.73 5812.73 越南 499.86 -2.66 -0.53 +20.82 413.73 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。