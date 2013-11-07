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亚洲 | 2013年 11月 7日 星期四 19:26 BJT

东南亚股市：泰国股市中止两日涨势收低，印尼股市触及一周高点

涨跌     当日  今年以来     2012年
                                        最新报价      点数    涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                                        
 汤森路透东南亚指数                       416.68     -0.35    -0.08     -1.75     424.10
 新加坡                                  3202.10     -3.19    -0.10     +1.11    3167.08
 马来西亚                                1806.61      3.56    +0.20     +6.97    1688.95
 泰国                                    1425.23     -9.74    -0.68     +2.39    1391.93
 印尼                                    4486.11     36.35    +0.82     +3.92    4316.69
 菲律宾                                  6436.49    -40.81    -0.63    +10.73    5812.73
 越南                                     499.86     -2.66    -0.53    +20.82     413.73
    (完)

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