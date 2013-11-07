香港个股：马雪征调任为联想集团独立非执行董事，即日生效

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透香港11月7日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团 周四公布，马雪征已由非执行董事调任为独立非执行董事，且不再担任董事会副主席，即日生效。
现年61岁的马雪征为联想集团的元老，与柳传志带领公司发展至中国以至全球最大个人电脑生产商，此前柳传志已经退休并将主席职务交予杨元庆。
为了新老一代顺利交接，马雪征早年开始淡出联想集团，于2007年加盟私募股权公司TPG出任合伙人及管理合伙人，其后创办博裕投资顾问并出任合伙人及主席一职。
联想集团在联交所一份声明中称，尽管马雪征此前担任公司非执行董事，公司认为其现时与公司的关系不会影响其担任独立非执行董事的独立性，而彼将能公正无私及独立地履行其独立非执行董事职务。
联想集团稍早公布，2013/14年中期净利按年大增30%，至3.94亿美元，主要由于个人电脑（PC）、智能手机及平板电脑销量成长所致。
该股今天收升2.14%，报8.6港元。（完） (记者 雷美珍；审校 张喜良)
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