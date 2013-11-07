重温稿-中国经济：继续把经济运行保持在合理区间，以改革稳增长促发展--总理

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透北京11月7日 - 中国中央电视台周四报导称，国务院总理李克强近日表示，要继续把经济运行保持在合理区间，以改革稳增长促发展。
“要继续把经济运行保持在合理区间，转变经济发展方式，着力调整经济结构，把稳中向好的态势稳固好、发展好，”李克强是周二在部分省区座谈会上做出上述表示的。
李克强日前在中国工会第十六次全国代表大会上的经济形势报告讲话提前释出不少政策动向。包括中国明年很可能继续采取积极财政和稳健货币政策的搭配，其中积极财政政策更多体现在民生支出规模的扩大，但赤字规模却不一定继续增加；而稳健的货币政策在操作中可能更趋中性，以减少对微观经济的扰动。 (完) (发稿 曹巍浩; 审校 张喜良)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。