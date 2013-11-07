国际油市：亚洲180-cst燃料油现货溢价连续第五日下跌，创三周新低

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡11月7日 - 亚洲180-cst燃料油现货溢价周四连续第五个交易日小幅下跌，创三周新低，因低黏度燃料油需求减少，且11月套利船货到港数量高于预期。
路透数据显示，180-cst燃料油现货溢价报每吨3.75美元，下跌0.27美元。
在此同时，380-cst周四现货溢价持稳于每吨4.23美元。交易商表示，溢价仍处于稳健水准。
一名驻新加坡交易商指出，“溢价仍守在4美元，相当不错。”
行业消息人士本周稍早称，11月到港套利船货数量原预定约340-360万吨，但可能触及400万吨。
其他消息方面，新加坡陆上燃料油库存降至六个半月低点1,690万桶(266万吨)，尽管进口升至四个月高点130万吨、出口降至两周低点46.4万吨。
现货交易方面，中国光汇石油自Lukoil买进2万吨380-cst燃料油，11月22-26日交运，每吨598美元。
BP出售2万吨380-cst燃料油给摩科瑞(Mercuria)，11月22-26日交运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。
BP出售2万吨380-cst燃料油给嘉能可，11月22-26日交运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。
雪佛龙(Chevron)出售2万吨380-cst燃料油给嘉能可，11月22-26日交运，每吨较新加坡现货报价升水3美元。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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