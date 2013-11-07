国际油市：Bahrain Petroleum降低柴油和航煤合约价格

路透新加坡11月7日 - 中东船货合约协商仍在进行中，产业消息人士称，Bahrain Petroleum Co降低了柴油和航煤的报价。

该公司已表示，其最后报价是，含硫500ppm柴油较中东报价每桶升水2.50美元，航煤每桶升水2.25美元。

不清楚是否有公司已接受这报价。

多数公司采取观望态度，他们觉得这价格水准过高，因为在中东新炼厂投产的情况下，明年中东供应料增加。

“我正好整以暇，看看有没有人会在这水准签约。我打算要求买进更大的量，因此这样的价格我不能接受，”一协商中的贸易商称。

交易商称，科威特石油公司预计很快会和潜在买家会晤，讨论柴油和航煤定期合约。

产业消息人士称，沙特阿拉伯国家石油公司(沙特阿美)出售第一批由Jubail合资炼厂出货的航煤船货，可能是运往欧洲。

知情消息人士称，这批4万吨的船货，可能在11月中装船，是出售给一家石油大厂，这也可能是沙特阿美今年从该炼厂售出的唯一一批航煤船货。

目前尚不清楚买家和价格的进一步细节。

产业消息人士称，越南Saigon Petro买进1万吨含硫0.25%柴油，12月2-12日装运，成本加运费每桶溢价2.50美元。(完)

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