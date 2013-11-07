国际油市：亚洲汽油裂解价差飙涨43%至三周高点，受印尼年末需求支撑

路透新加坡11月7日 - 亚洲汽油裂解价差周四飙涨43%至三周高点每桶3.67美元，受到亚洲最大汽油进口国印尼的年末需求增加支撑。

印尼12月料将进口950-1,000万桶88-辛烷值汽油，较11月高出7.5-8.0%。

在此同时，越南Saigon Petro已然恢复进口，此前取消了一笔11月的标购。

本周Saigon Petro已经买进1万吨12月15-19日交运的95-辛烷值汽油船货，约较新加坡离岸价格(FOB)每桶升水约2.8美元。

新加坡11月6日止当周陆上馏分油库存小增6%至三周高点1,110万桶。

亚洲石脑油裂解价差跌至四个交易日低点每吨137.53美元，因现货买气缺缺，且传言称向东运送的船货数量偏高。

有八笔现货交易，其中五笔为石脑油，三笔为汽油。

壳牌自中国石油及维多买进两笔95-辛烷值汽油，11月22-26日装运，每吨112美元。

维多出售一笔92-辛烷值汽油船货给中国石油，11月30日至12月4日装运，每桶108.40美元。

嘉能可出售一批1月上半月石脑油船货给Socar，每吨917.50美元。

Socar以更高价格出售一批1月上半月的石脑油船货给MRI，每吨919美元。

MRI同时从壳牌买进1月上半月船货，价格同样为919美元。

嘉能可出售两批1月上半月船货，但是以偏低的每吨917美元售出，买家分别为丸红及伊藤忠。(完)

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