国际油市：亚洲汽油裂解价差飙涨43%至三周高点，受印尼年末需求支撑

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透新加坡11月7日 - 亚洲汽油裂解价差周四飙涨43%至三周高点每桶3.67美元，受到亚洲最大汽油进口国印尼的年末需求增加支撑。
印尼12月料将进口950-1,000万桶88-辛烷值汽油，较11月高出7.5-8.0%。
在此同时，越南Saigon Petro已然恢复进口，此前取消了一笔11月的标购。
本周Saigon Petro已经买进1万吨12月15-19日交运的95-辛烷值汽油船货，约较新加坡离岸价格(FOB)每桶升水约2.8美元。
新加坡11月6日止当周陆上馏分油库存小增6%至三周高点1,110万桶。
亚洲石脑油裂解价差跌至四个交易日低点每吨137.53美元，因现货买气缺缺，且传言称向东运送的船货数量偏高。
有八笔现货交易，其中五笔为石脑油，三笔为汽油。
壳牌自中国石油及维多买进两笔95-辛烷值汽油，11月22-26日装运，每吨112美元。
维多出售一笔92-辛烷值汽油船货给中国石油，11月30日至12月4日装运，每桶108.40美元。
嘉能可出售一批1月上半月石脑油船货给Socar，每吨917.50美元。
Socar以更高价格出售一批1月上半月的石脑油船货给MRI，每吨919美元。
MRI同时从壳牌买进1月上半月船货，价格同样为919美元。
嘉能可出售两批1月上半月船货，但是以偏低的每吨917美元售出，买家分别为丸红及伊藤忠。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 张明钧; 审校 王冠中)
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