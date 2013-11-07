《即时观点》欧洲央行降息至记录低点，出乎市场意料之外

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
MONUMENT SECURITIES首席经济分析师STEPHEN LEWIS：
令人意外的是决定的时间点而非政策的走向。市场可能预期欧洲央行公布最新经济预估后才做决定。显然，央行政策官员觉得近期的通胀数据已提供足够的资讯，因此做出此行动。
他们可能觉得，若延后降息时间，要是通胀率再进一步下滑，他们可能会饱受抨击。
(被问及德拉吉记者会是否会有其他举措的评论)这是有可能的，因为市场正在猜想明年初银行流动性的状况。
NORTHLAND CAPITAL股票交易部门主管ZEG CHOUDHRY：
这有点令人意外...持续的宽松货币将会股市有利，因货币紧缩的可能性进一步降低。我们需要一些时间确认复苏情况。(完) (编译/审校 张明钧/王冠中)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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