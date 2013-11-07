《即时观点》欧洲央行降息至记录低点，出乎市场意料之外

MONUMENT SECURITIES首席经济分析师STEPHEN LEWIS：

令人意外的是决定的时间点而非政策的走向。市场可能预期欧洲央行公布最新经济预估后才做决定。显然，央行政策官员觉得近期的通胀数据已提供足够的资讯，因此做出此行动。

他们可能觉得，若延后降息时间，要是通胀率再进一步下滑，他们可能会饱受抨击。

(被问及德拉吉记者会是否会有其他举措的评论)这是有可能的，因为市场正在猜想明年初银行流动性的状况。

NORTHLAND CAPITAL股票交易部门主管ZEG CHOUDHRY：