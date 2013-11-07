表格：美国11月2日当周初请失业金人数降至33.6万人，预估为33.5万人

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透11月7日 - 美国劳工部周四公布：
* 美国一周初请失业金人数为33.6万人(预估为33.5万人)
* 美国一周初请失业金人数四周均值为34.8万人
* 美国一周续请失业金人数为286.8万人(预估为287.5万人)
周段 初请失业金人数 四周平均值 续领失业金人数 保险失业率
11/02/13 336,000 348,250 -- --
10/26/13 345,000-R 357,500-R 2,868,000 2.2
10/19/13 350,000 348,250 2,864,000-R 2.2
10/12/13 362,000 337,500 2,850,000 2.2
10/05/13 373,000 324,750 2,882,000 2.2
09/28/13 308,000 305,000 2,902,000 2.2
09/21/13 307,000 308,750 2,921,000 2.2
09/14/13 311,000 315,250 2,821,000 2.2
* R--为修正值 (完)
(编译 王冠中; 审校 张明钧)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。