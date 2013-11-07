美国数据：9月消费者信贷增加137.4亿美元，预估为增长120亿美元

路透华盛顿11月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，9月美国消费者信贷增幅多于预期，但信用卡使用连续第四个月下降，这可能为第三季消费者支出放缓提供线索。

路透向分析师的调查显示，预期9月消费者信贷增长120亿美元。8月消费者信贷原先公布为增加136.3亿美元，该数据被上修为增加141.5亿美元。