版本:
中国
货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 04:09 BJT

美国数据：9月消费者信贷增加137.4亿美元，预估为增长120亿美元

路透华盛顿11月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，9月美国消费者信贷增幅多于预期，但信用卡使用连续第四个月下降，这可能为第三季消费者支出放缓提供线索。

美联储数据显示，9月消费者信贷增加137.4亿美元，至3.05万亿美元。

路透向分析师的调查显示，预期9月消费者信贷增长120亿美元。8月消费者信贷原先公布为增加136.3亿美元，该数据被上修为增加141.5亿美元。

反映信用卡使用情况的9月循环信贷下跌20.6亿美元，连续第四个月下降。循环信贷持续减少扶助解释第三季消费者支出下降。

包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在9月增加158亿美元，8月非循环信贷增加150.4亿美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐