美国数据：9月消费者信贷增加137.4亿美元，预估为增长120亿美元

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透华盛顿11月7日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四公布，9月美国消费者信贷增幅多于预期，但信用卡使用连续第四个月下降，这可能为第三季消费者支出放缓提供线索。
美联储数据显示，9月消费者信贷增加137.4亿美元，至3.05万亿美元。
路透向分析师的调查显示，预期9月消费者信贷增长120亿美元。8月消费者信贷原先公布为增加136.3亿美元，该数据被上修为增加141.5亿美元。
反映信用卡使用情况的9月循环信贷下跌20.6亿美元，连续第四个月下降。循环信贷持续减少扶助解释第三季消费者支出下降。
包括汽车贷款和学生贷款在内的非循环信贷在9月增加158亿美元，8月非循环信贷增加150.4亿美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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