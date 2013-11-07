美国股市：开盘小升，此前欧洲央行意外减息和美国数据出炉

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透纽约11月7日 - 美国股市周四开盘上涨，此前欧洲央行意外降息；不过美股涨幅有限，因早先数据显示美国第三季经济成长快于预期，引发市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激计划的时机。
道琼工业指数 上升32.75点，或0.21%至15,779.63点，标准普尔500指数 涨1.51点，或0.09%至1,772.00点；Nasdaq综合指数 攀升2.01点，或0.05%至3,933.96点。(完)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。
路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。