美国股市：开盘小升，此前欧洲央行意外减息和美国数据出炉

路透纽约11月7日 - 美国股市周四开盘上涨，此前欧洲央行意外降息；不过美股涨幅有限，因早先数据显示美国第三季经济成长快于预期，引发市场担心美国联邦储备理事会(美联储/FED)缩减刺激计划的时机。

道琼工业指数 上升32.75点，或0.21%至15,779.63点，标准普尔500指数 涨1.51点，或0.09%至1,772.00点；Nasdaq综合指数 攀升2.01点，或0.05%至3,933.96点。(完)