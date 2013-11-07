美国热股：推特(Twitter)首日上市开盘报45.10美元，较IPO定价急升73.5%

路透纽约11月7日 - 推特(Twitter)在纽约证交所首日上市开盘报45.10美元，较26美元的IPO价格急升73.5%，第一分钟成交量触及1,300万股。

分析师表示，推特(Twitter) 周四在纽约证券交易所(NYSE)的首日交易恐陷入波动，不过他们仍对该公司持乐观观点，之前推特的首次公开发行(IPO)定价高于预估区间。