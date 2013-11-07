美国热股：推特(Twitter)首日上市开盘报45.10美元，较IPO定价急升73.5%

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透纽约11月7日 - 推特(Twitter)在纽约证交所首日上市开盘报45.10美元，较26美元的IPO价格急升73.5%，第一分钟成交量触及1,300万股。
分析师表示，推特(Twitter) 周四在纽约证券交易所(NYSE)的首日交易恐陷入波动，不过他们仍对该公司持乐观观点，之前推特的首次公开发行(IPO)定价高于预估区间。
推特周三晚间为7,000万股IPO定价为每股26美元，超过23-25美元的指导区间。 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。