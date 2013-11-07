《焦点》欧洲央行调降指标利率至纪录新低，准备必要时进一步支撑经济

让欧洲央行在考虑如何支撑脆弱经济复苏时，更加感到进退两难的是超额流动性的下降，即银行在应付每日运作所需资金之外的流动性减少了，因为银行业在明年体质测试之前提早偿还欧洲央行三年期贷款，也就是长期再融资操作(LTRO)中提供的贷款。

提前偿还贷款预期会推高银行间市场的借贷成本，欧洲央行一直在考虑向银行体系挹注更多流动性给予抵消。

德拉吉表示，周四没有就是否需要新的LTRO操作进行深入的讨论。

“这就留下一个问题，如果明年经济成长和通胀未能达到期望，欧洲央行将如何应对，”太平洋投资管理公司(PIMCO)资深投资组合管理人Andrew Bosomworth说。

路透调查显示，受访者认为欧洲央行将新推出大规模流动性操作，以保证银行拥有足够资金可以放贷给企业。

受访经济学家中的大多数(59位中的35位)表示，未来六个月内欧洲央行将进行更多的长期再融资操作，无限额向银行提供低成本贷款，预估中值显示贷款的期限为三年。(完)