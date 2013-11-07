《综述》美国第三季增速为一年来最快，但基本形势仍显疲弱

第三季消费放缓，部分缘于天气异常凉爽，导致对公用事业的需求疲软。但家庭也因就业增长放缓而不敢随便花钱。

尽管第三季家庭可支配收入增长率放缓至2.5%，但储蓄率却上升到了4.7%，凸显消费者的谨慎心态。

劳工部公布的一项报告显示，就业市场继续缓慢改善。上周经季节调整的初请失业金人数下降9,000人，至33.6万人。

2013年上半年美国经济成长1.8%，受到年初财政政策紧缩的拖累。

随着财政政策的拖累减弱，原本预计第四季经济能够加速成长。但是，现在分析师估计，上月联邦政府部分关门将使GDP增幅减少多达0.6个百分点。

财政政策让经济前景更加不确定，导致企业在增加人手方面非常谨慎。

GDP报告显示，企业也在收缩资本财方面的支出。第三季整体企业投资放缓，设备投资一年来首次下降。包括采矿和钻探在内的非住宅类建筑支出连续第二季上升。

“民间部门的增长在夏季减速，对于政府10月关门影响的缓解作用小于我们的期望，”Mesirow Financial的首席分析师Diane Swonk表示。

除了库存，进口增长放缓也给予经济一些支撑作用，因其限制了贸易逆差扩大，但也凸显出内需乏力。贸易为经济增长贡献了0.31个百分点。

各州和地方政府的支出强劲增长，推动政府支出一年来首次上升，但联邦支出继续下降。