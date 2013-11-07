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亚洲 | 2013年 11月 8日 星期五 06:20 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月7日

以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：                    
                    
 公司名    股票代码      收盘价    涨跌     涨跌幅%  成交量
                                                     
 中国                                                
 新浪                    78.10     -3.04    -3.75    5404072
 搜狐                    61.05     -1.82    -2.89    1944693
 网易                    64.08     -1.11    -1.70    866290
 百度                    147.35    -2.74    -1.83    5241286
 亚信科技                11.52     -0.14    -1.20    468956
                                                     
 台湾                                                
 台湾积体                18.13     -0.14    -0.77    2215330
 电路                                                
 联电                    2.03      +0.02    +1.00    168604
 日月光                  4.87      -0.03    -0.61    179928
 硅品精密                5.73      -0.11    -1.88    114623
 和信超媒                1.01      +0.00    +0.00    45370
 体                                                  
 友达                    3.01      -0.04    -1.31    147506
 中华电信                31.25     -0.24    -0.76    61100
 台湾国际                46.35     -1.60    -3.34    1298360
 航电                                                
                                                     
 香港                                                
 中国移动                52.19     -0.60    -1.14    160156
 中国联通                15.17     -0.29    -1.88    161826
 中国电信                50.61     -0.65    -1.27    27438
 中芯国际                3.57      -0.05    -1.38    117341
 电讯盈科                4.46      +0.00    +0.00    9340

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