《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月7日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
以下为中港台三地科技、媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 新浪 78.10 -3.04 -3.75 5404072 搜狐 61.05 -1.82 -2.89 1944693 网易 64.08 -1.11 -1.70 866290 百度 147.35 -2.74 -1.83 5241286 亚信科技 11.52 -0.14 -1.20 468956 台湾 台湾积体 18.13 -0.14 -0.77 2215330 电路 联电 2.03 +0.02 +1.00 168604 日月光 4.87 -0.03 -0.61 179928 硅品精密 5.73 -0.11 -1.88 114623 和信超媒 1.01 +0.00 +0.00 45370 体 友达 3.01 -0.04 -1.31 147506 中华电信 31.25 -0.24 -0.76 61100 台湾国际 46.35 -1.60 -3.34 1298360 航电 香港 中国移动 52.19 -0.60 -1.14 160156 中国联通 15.17 -0.29 -1.88 161826 中国电信 50.61 -0.65 -1.27 27438 中芯国际 3.57 -0.05 -1.38 117341 电讯盈科 4.46 +0.00 +0.00 9340
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。