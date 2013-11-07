全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，受海岬型船舶运价跌势打压

路透11月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周四在连涨五日后下跌，受海岬型和巴拿马型船舶运价下跌打压。

乾散货运价指数跌9点，或0.56%至1,593点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 跌21点，或0.82%，至2,533点。日均获利下滑324美元至20,148美元。该型船舶的通常运载量为15万吨，运载比如铁矿石或煤炭等货物。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌20点，或1.24%至1,594点，为9月23日以来最低位。日均获利下降161美元至12,731美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

“海岬型船舶日均获利今天下跌了1.6%至20,100美元。从澳洲出发的运输铁矿石的船只略有减少，”RS Platou Markets的分析师周四在报告中称。(完) (编译 白云; 审校 孙茉莉)