《美国重要政经日程》--11月8日

日本个股：苹果、亚马逊和谷歌参与竞购东芝芯片业务--媒体
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1330 - 劳工部公布10月就业报告
1330 - 商务部发布9月个人所得
1700 - 农业部公布月度作物产量、全球农产品供需预估
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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(编译 朱晓军；审校 王兴亚)
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
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路透纽约3月31日 - 华尔街一些主要银行下调对美国经济第一季增长的预测，因天气温暖且退税支付延迟导致2月消费者支出数据令人失望。