《美国上市公司业绩公布日程表》--11月8日至11月15日

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
汤森路透11月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于11月8日至11月15日公布业绩报告的公司。每股盈余(EPS)单位为美元。
公布时间 业绩季度及公司名称 代码 预估 预估值 上年同期
EPS 数目 EPS
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11月08日 BMO Q3 2013 Cablevision Systems Corp. 0.11 22 -0.01
11月12日 BMO Q4 2013 D.R. Horton 0.40 20 0.30
11月12日 BMO Q3 2013 NRG Energy, Inc. 0.83 5 0.27
11月12日 Q1 2014 新闻集团 0.04 7 --
11月13日 AMC Q1 2014 思科(Cisco Systems) 0.51 35 0.48
11月13日 AMC Q2 2014 NetApp, Inc. 0.63 37 0.51
11月13日 BMO Q3 2013 Progressive Corp 0.41 21 0.27
11月14日 AMC Q4 2013 安捷伦科技 0.76 18 0.86
11月14日 AMC Q4 2013 应用材料(Applied Materials) 0.18 18 0.06
11月14日 BMO Q4 2013 Helmerich & Payne, Inc. 1.41 23 1.36
11月14日 Q3 2013 Nordstrom 0.66 26 0.71
11月14日 BMO Q3 2013 Kohl's Corp. 0.86 21 0.91
11月14日 BMO Q4 2013 Tyco International 0.52 14 0.33
11月14日 BMO Q4 2013 维亚康母(Viacom) 1.45 32 1.21
11月14日 BMO Q3 2014 沃尔玛(Wal-Mart) 1.13 26 1.08
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 朱晓军；审校)
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