澳新经济指标预测--11月8日-11月15日****

日本央行：副总裁中曾宏加入政府的财政政策小组
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程: GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 11月4日当周 11月8日(五) 暂无重要经济数据公布。 11月11日当周 11月11日(一) 0030 澳洲房屋融资(较前月) 9月 -- -3.9% 投资性房屋融资 -- 持平 11月12日(二) 0030 澳洲NAB企业状况指数 10月 -- 负4 企业信心指数 -- 12 2145 新西兰食品价格指数 10月 -- 持平 2330 澳洲消费者信心指数 11月 -- -2.1% 11月13日(三) 0030 澳洲薪资价格指数 第三季 -- +0.7% 2145 新西兰零售销售(较前季) 第三季 -- +1.7% (较上年同期) -- +3.3% 11月14日(四) 0200 新西兰公债外资持有比例 10月 -- 65.1% 11月15日(五) 暂无重要经济数据公布。 (完)
路透东京4月1日 - 日本央行副总裁中曾宏加入政府财政政策小组，这是七年来央行官员首次参加，凸显央行大规模货币刺激政策在控制日本庞大财政债务中的作用。
路透东京4月1日 - 日本读卖新闻周六报导称，苹果、亚马逊(Amazon.com)和谷歌加入对东芝 NAND快闪记忆体(闪存)部门的竞购，与其他买家争夺东芝颇具价值的半导体业务。
路透4月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币3月31日(周五)走势纵览。