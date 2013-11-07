美国新股：推特上市首日获投资者热情追捧，涨幅一度达92%

标题新闻：截至3月28日当周美国货币市场基金资产增加54.7亿美元，至2.632万亿美元-iMoneyNet
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推特股价开盘时较周三确定的招股价26美元上涨75%，成为一系列上市当天大涨的新股中涨幅最大的股票。
若计入限售股和未来几个月可能将执行的其它证券，推特市值为逾280亿美元。
推特为7,000万股新股设定的招股价高于指导区间23-25美元，而之前已将招股价调高过一次。推特IPO估值为141亿美元，如果承销商行使超额配授权，估值有可能达到144亿美元。
据汤森路透数据显示，如果一如预期行使全部超额配授权，推特将能筹资21亿美元，成为美国史上第二大规模的网络公司IPO，位于Facebook 之后，但排在谷歌 前面。
推特首日开盘一切顺利，没有遇到任何障碍，堪称主承销商高盛 典型的IPO成功案例。
其它经办推特IPO的承销商包括摩根大通 和美国银行 。(完) (编译 郑茵/白云; 审校 孙茉莉/徐文焰)
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